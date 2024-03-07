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中國
2024-03-07 15:45:50

內地麥當勞新出貢菜卷被指引發食物中毒　網民群起投訴：10個食9個屙

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內地麥當勞新出貢菜卷被指引發集體食物中毒　網民：10個食9個屙

內地麥當勞最近推出新品「嘎嘣脆貢菜卷」，許多民眾迫不急待搶先試食，事後卻有部分網友在微博上表示，吃完腹瀉、嘔吐甚至還發燒頭暈，自嘲「10個吃9個拉」，一片哀鴻遍野。

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等

內地麥當勞2月26日推出新品「嘎嘣脆貢菜卷」，官網介紹為本土原創，餅皮下包裹貢菜、筍絲、木耳絲、紅蘿蔔絲以及小酥肉。問世後引發熱烈回響，但內媒揭露，有網友發布「吃麥當勞貢菜捲吃進醫院」的帖文，隨即釣出許多苦主。

有網友反映，「才吃了半條就噁心感襲來，跑去廁所哇哇吐」，也有人回報吃了出現類似症狀，包括噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等。

網民：或為木耳變質所致

網上也出現許多評價「嘎嘣脆貢菜卷」的文章，像是「我身邊10個有9個吃完都噴，別不信邪」、「做夢也沒想到，讓我發燒的罪魁禍首居然是麥麥的貢菜捲」。

截至7日上午，內地麥當勞官方尚未針對此事回覆，但有網友懷疑可能是兩個原因，第一是食物太辣，過度刺激腸胃才會拉肚子；第二可能是貢菜捲裏的木耳變質了，近日內地氣溫回升，尤其廣東出現回南天，又潮又濕導致難以長久保存的木耳被椰毒假單胞菌污染，產生耐高溫的米酵菌酸毒素，使人吃了會腹痛、腹脹、腹瀉，甚至噁心想吐，但上述說法均未獲得證實。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖）

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