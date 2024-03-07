內地麥當勞新出貢菜卷被指引發食物中毒　網民群起投訴：10個食9個屙

有網友反映，「才吃了半條就噁心感襲來，跑去廁所哇哇吐」，也有人回報吃了出現類似症狀，包括噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等。

內地麥當勞2月26日推出新品「嘎嘣脆貢菜卷」，官網介紹為本土原創，餅皮下包裹貢菜、筍絲、木耳絲、紅蘿蔔絲以及小酥肉。問世後引發熱烈回響，但內媒揭露，有網友發布「吃麥當勞貢菜捲吃進醫院」的帖文，隨即釣出許多苦主。

網民：或為木耳變質所致

網上也出現許多評價「嘎嘣脆貢菜卷」的文章，像是「我身邊10個有9個吃完都噴，別不信邪」、「做夢也沒想到，讓我發燒的罪魁禍首居然是麥麥的貢菜捲」。

截至7日上午，內地麥當勞官方尚未針對此事回覆，但有網友懷疑可能是兩個原因，第一是食物太辣，過度刺激腸胃才會拉肚子；第二可能是貢菜捲裏的木耳變質了，近日內地氣溫回升，尤其廣東出現回南天，又潮又濕導致難以長久保存的木耳被椰毒假單胞菌污染，產生耐高溫的米酵菌酸毒素，使人吃了會腹痛、腹脹、腹瀉，甚至噁心想吐，但上述說法均未獲得證實。

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