全國兩會2024｜今年國防預算增至1.67萬億元　李強：各級政府要習慣過緊日子

全國人大二次會議今早(5日)在北京人民大會堂開幕。國家財政部公布，今年國防預算1.67萬億人民幣，增長7.2%，增幅與去年一致，強調要堅持有保有壓，嚴格落實過緊日子要求，嚴控一般性支出，重點保障國防武警支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債發行付息支出。

總理李強在任內首份政府工作報告中提到各級政府要習慣過緊日子，真正精打細算，切實將財政資金用在刀刃上、用出實效來。他又說，現在很多方面都需要增加財政投入，要大力優化支出結構，強化國家重大戰略任務及基本民生財力保障，嚴控一般性支出，嚴肅財經紀律，加強財會監督，嚴禁搞面子工程、形象工程，堅決制止鋪張浪費。

李強的報告亦提到要落實好結構性減稅降費政策，重點支持科創及製造業發展，中央財政加大對地方均衡性轉移支付力度，適當向困難地區傾斜，省政府要推動財力下沉，兜牢基層「三保」底線。

全國兩會2024｜ 推動構建新型國際關係 反對霸權

在外交方面，李強報告稱要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅守奉行互利共贏的開放戰略，倡議平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動構建新型國際關係，反對霸權霸道霸凌行徑，維護國際公平正義，強調中國願同國際社會一道，落實全球發展、安全及文明倡議，弘揚全人類共同價值，推動全球治理體系變革，推動構建人類命運共同體。