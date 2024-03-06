全國兩會2024｜李強首份政府工作報告 經濟增長目標5%左右

展望未來一年，李強指中國發展面臨的環境仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素。今年主要目標包括國內生產總值增長5%左右，以及城鎮新增就業1,200萬人以上等。有關目標綜合考慮了國內外形勢和各方面因素，要實現並非易事，需政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

十四屆全國人大二次會議周二在北京開幕。國務院總理李強發表任內首份政府工作報告，指今年經濟增長預期目標為5%左右。李強稱，從今年起開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元(人民幣，下同)。

人大會議開幕，黨和國家領導人習近平(中)、李強、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席。(新華社)

【今年發展主要預期目標】 ★國內生產總值增長5%左右 ★城鎮新增就業1,200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。 ★居民消費價格漲幅3%左右 ★居民收入增長和經濟增長同步 ★糧食產量1.3萬億斤以上 ★單位國內生產總值能耗降低2.5%左右 ★國際收支保持基本平衡

擬連續幾年發超長期特別國債

李強並指，今年赤字率擬按3%安排，赤字規模4.06萬億元，較去年初預算增1,800億元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模28.5萬億元，較去年增1.1萬億元。另擬安排地方政府專項債券3.9萬億元、較去年增加1,000億元。為系統解決重大項目建設的資金問題，今年起擬連續幾年發行超長期特別國債，今年先發行1萬億元。

擴大國內需求 發展新質生產力

政策方面，李強指會著力擴大國內需求，促進消費穩定增長，實施數字消費、綠色消費、健康消費促進政策，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點，同時優化消費環境，開展「消費促進年」活動，實施「放心消費行動」，加強消費者權益保護。

政府將大力推進現代化產業體系建設，加快發展「新質生產力」，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型；培育新興和未來產業，鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎，並開闢量子技術、生命科學等新賽道，同時深入推進數字經濟創新發展，深化大數據、人工智能等研發應用，開展「人工智能+」行動。

政府亦會積極擴大有效投資，今年中央預算內投資擬安排7,000億元，重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳及加強民生等，並推進防洪排澇抗災基礎設施建設，同時加快實施「十四五」規劃重大工程項目。李強並提到未來會做好綠色低碳經濟，完善養老金制度應對人口老齡化，推進農村改革發展、推動城鄉融合、加強糧食和重要農產品產量及供應，以及適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式等。

繼續放寬外資准入市場

對外則會擴大高水平開放，加大吸引外資力度，繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電訊、醫療等服務業市場准入；同時提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利度。

根據國家財政部向人大會議提交的預算草案，今年國防預算1.67萬億元人民幣，增長7.2%，增幅與去年一致。李強在政府工作報告中提到國防和軍隊建設時，強調要全面加強練兵備戰，捍衛國家主權、安全和發展利益。港澳方面，李強稱政府將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針；並支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局。

對於5%左右的經濟增長目標，仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟稱，政府要防止目標過高的「超速」風險，更要避免目標過低帶來的「失速」危機，指要完成十四五規劃中「2035年GDP總量較2020年翻一番」的要求、保障高校畢業生規模創新高帶來的新增就業，經濟增長目標設在5%左右合理。對於發行1萬億元人民幣超長期特別國債，法國興業銀行亞太區首席經濟學家姚煒指從整體財政狀況來看，未來趨勢應該是國家通過中央政府的公信力發債，以協助地方政府。