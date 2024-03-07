全國兩會2024｜王毅：美國一聽到中國就緊張焦慮 「欲加之罪」達匪夷所思

在北京，中共中央政治局委員、外長王毅今日(7日)在外長記者會表示，中美元首自去年11月在三藩市會面以來，兩國關係改善取得進展，但美國對華的錯誤認知仍在持續，所作的承諾沒真正兌現，打壓中國的手段花樣翻新，單邊制裁清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。他批評如美方總是說一套做一套，大國信譽何在？；一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國自信何在？；美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？；美國執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

王毅提到美國面對的挑戰在自身，而不在中國，如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。他敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國發展，積極務實開展對華交往，言行一致把承諾落到實處。

國際上誰想縱容台獨必引火燒身 王毅談及台海問題時指出，台灣島內誰想搞台獨，必將遭到歷史清算，國際上誰想縱容台獨，必將引火燒身、自食苦果，強調台獨分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素，要維護台海和平就要旗幟鮮明反對台獨，堅持一個中國原則越是有利，台海和平就越有保障。他強調中方的政策是堅持和平統一的前景，底線是絕不允許台灣從祖國分裂出去。

台灣大選僅地方選舉 對台官方關係屬干涉內政 王毅又提到，台灣地區選舉只是中國一個地方選舉，結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，以及台灣必將回歸祖國的歷史大勢。他指如果有人縱容支持台獨，就是挑戰中國主權，個別國家執意與台灣保持官方關係，就是干涉中國內政，他相信大家遲早會看到一張國際社會遵守一個中國原則的全家福照片，這只是時間問題。 奉勸某些域外國家不要成南海肇事方 南海爭端方面，王毅指中方一直保持高度克制，主張尋求各自均可接受的解決方案，但不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權和無理挑釁，中方將及時據理反制，奉勸某些域外國家不要挑事生非、選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。