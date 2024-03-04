全國政協會議今召開 劉結一︰經濟前景光明

全國政協會議今午在人民大會堂開幕，會期6天，本月10日上午閉幕。今年有逾3,000名記者報名採訪。會議新聞發言人劉結一昨在發布會(圖)上指，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，推動高質量發展具有良好基礎和有利條件，經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強，前景光明。
劉結一被問及有指中國經濟復甦有阻力時，說過去一年，中國頂住外部壓力，克服內部困難，經濟整體回升向好。他稱很多政協委員都感受到春節假期出遊熱、旅遊旺，並引述文化及旅遊部統計，指今年春節假期8天，國內旅游出遊4.74億人次、國內遊客出遊總花費逾6,300億元，均大幅增長並創歷史新高，側面反映人民群眾提升生活品質的消費需求，蘊含著巨大的潛能，是拉動經濟發展的強勁動力。
他並提到內地青年就業情況，指國務院把就業擺在經濟社會發展的優先位置，去年投放支持就業創業的資金逾3,000億元，全年城鎮新增就業1,244萬人，來之不易，全國政協今年會繼續圍繞「穩崗、擴就業」開展一系列工作。
大灣區「車暢 人興 財旺」
被問及港澳北上消費潮流，劉結一指澳車及港車北上便利港澳居民到內地，今年春節內地居民前往港澳有約252萬人次，港澳居民往內地249萬人次，是粵港澳大灣區「車暢、人興、財旺」強勁活力的寫照。他指，粵港澳大灣區作為高質量發展的示範地，經濟總量逾13萬億元，專利能力居全球四大灣區之首，成為全球其中一個最具前景的增長點，將續推進大灣區深度融合，推進粵港澳基礎設施「硬聯通」、規則制度「軟銜接」、民生互惠「心相融」。