八達通3大跨境支付服務一文看清　新出「全國通」不記名實體卡

通行320城市！八達通推「全國通」 盤點八達通3大跨境支付服務

「全國通」初步計劃在港鐵站售賣，包括香港西九龍站，於香港地鐵站增值機增值，或於八達通APP增值，限額與八達通卡一樣。具體將於3月底公布。 八達通｜開通銀聯二維碼 於支援「雲閃付」商店購物 應對港人北上旅遊及消費的趨勢，八達通近年積極拓展內地電子支付服務，去年與銀聯合作推出「八達通銀聯二維碼」。市民在八達通App中加入「銀聯二維碼」，便能開通電子支付功能，不需要預先登記，也不需要綁定內地手機號碼等資料，只要在接受「銀聯」或「雲閃付」的商店，都可以使用八達通銀聯二維碼來付款。 以下是開通八達通App「銀聯二維碼」的步驟。

八達通App內的銀聯二維碼功能，可以於全球超過3,400萬個消費點使用，包括中國內地、日本和韓國等，只要接受銀聯二維碼或雲閃付即可消費。而八達通銀聯卡的所有消費會直接於八達通錢包扣賬，用家可以使用「轉數快」增值。 八達通｜深港一卡通 雙錢包通用全國公交系統 去年8月，八達通亦與深圳通合作推出「深港一卡通」（又名深港互通行卡），是深圳通和八達通聯合發行的非接觸式智能IC卡。卡內「一卡雙錢包」，同時具有深圳通電子錢包和八達通電子錢包，分別以人民幣及港幣雙錢包方式運作，用於乘搭香港及內地交通工具。 港幣錢包以八達通技術標準，人民幣錢包則採用交通部「全國一卡通」的技術標準，分別使用港幣和人民幣增值。 與「全國通」概念一樣，在香港使用深港一卡通，就好像普通八達通卡一樣，可以在香港消費，以及乘搭地鐵、巴士等公共交通工具；而在內地，此卡則只用於乘坐公交、地鐵，部分省市則可以乘坐輪船。深港一卡通現時適同城市已增至336個城市。