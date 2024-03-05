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中國
2024-03-05 16:51:20

廣州寵物醫院高壓氧艙爆炸 女貓主五官碎裂腦死

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網傳照片顯示，爆炸威力相當巨大，地面有大量血跡。

網傳照片顯示，爆炸威力相當巨大，地面有大量血跡。

廣州日前有網民爆料稱，當地一名女生帶愛貓到寵物店接受高壓氧艙治療時，高壓氧艙突然爆炸，女生被砸中，當場五官碎裂，頭骨爆裂。內媒事後採訪涉事部門，對方回應稱「不是爆炸，一個艙門彈出來了，碰到了一名顧客的面部。」疑似女生的新婚丈夫後來發微博透露，女事主「大概率腦死亡，仍未脫離危險期」。目前事發寵物醫院大門的捲閘已拉下大半截，門口拉了警戒線。

目前事發寵物醫院大門的捲閘已拉下大半截，門口拉了警戒線。 廣州日前有網民爆料稱，當地一名女生帶愛貓到寵物店接受高壓氧艙治療時，高壓氧艙突然爆炸，女生被砸中，當場五官碎裂，頭骨爆裂。 廣州日前有網民爆料稱，當地一名女生帶愛貓到寵物店接受高壓氧艙治療時，高壓氧艙突然爆炸，女生被砸中，當場五官碎裂，頭骨爆裂。 女事主新婚丈夫發文稱，「醫生說大概率腦死亡了，我接受不了。」

內媒報道，一名定位於廣東的微博網民於2月19日發文稱，當天接診一名在寵物醫院因高壓氧艙爆炸而受傷的患者，該患者腦部受重傷，涉事醫院被指是為廣州愛諾百思動物醫院。翌日（20日），愛諾百思動物醫院江南西分店所屬街道辦安監中隊工作人員表示，事發後傷者已經送醫，截至19日晚上，傷者病情暫時比較平穩，至於動物醫院使用的是何種高壓氧艙，不便透露。

廣州市海珠區相關管理部門一名職員表示，事件目前還在調查中，強調「它不是爆炸，是高壓氧治療儀器發生故障，一個艙門彈出來了，碰到一名顧客的面部，造成了創傷。」

新婚丈夫稱「我接受不了」

微博一名網民發文稱，「女生現在腦死亡，五官碎裂，頭骨整體裂開，人還在ICU搶救，醫院還在避重就輕回應只是面部受傷，這還是廣州排名前三的寵物連鎖醫院（廣州愛諾百思動物醫院）。」該網民還貼出多張現場照片，照片顯示，爆炸威力相當巨大，地面有大量血跡。女事主新婚丈夫及後發文稱她仍未脫離危險期，「醫生說大概率腦死亡了，我接受不了。」，他同時亦透露貓咪已經轉院。

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