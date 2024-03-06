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中國
2024-03-06 12:58:00

會計師辭職後要求分紅遭拒 一招自製170萬年終獎被捕

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會計師辭職後要求分紅遭拒 一招自製170萬年終獎被捕

據《澎湃新聞》報導，近日徐家匯派出所接到轄區一公司報案稱，公司在核對賬務時發現有170余萬元資金被人挪用、不知去向。派出所民警立即展開偵查，發現曾任公司出納會計的許某有重大作案嫌疑。

中國上海一名出納會計，5年前因不滿待遇離職，不料日前找上舊東家要求分紅，被拒後竟利用之前偷走的多個公章，幫自己發了170萬元人民幣的年終獎金。

要求分紅遭拒 一招自製170萬年終獎

據《澎湃新聞》報導，近日徐家匯派出所接到轄區一公司報案稱，公司在核對賬務時發現有170餘萬元資金被人挪用、不知去向。派出所民警立即展開偵查，發現曾任公司出納會計的許某有重大作案嫌疑。

到案後，許某對自己挪用公司錢款的犯罪行為供認不諱。其交代，2014年至2018年期間，許某在由其表姐擔任法定代表人的公司做出納。他的表姐曾為公司法定代表人，2014年其表姐去世後，公司法定代表人變更為其表姐夫。許某認為，表姐公司創立至今，自己也曾作為公司元老為公司做了不少貢獻，理應得到獎勵，2016年底，曾向表姐夫開口索要公司分紅。被表姐夫拒絕幾次後，許某一直心存不滿。

2018年，由於公司業務調整和人事變動，許某選擇了離開，卻把公司的公章、法人章和財務專用章和支票簿也偷偷帶走了。今年初，許某再度向表姐夫開口索要公司分紅再次被拒後，便利用這些公章，拿著前公司的支票，利用公司支票兌付漏洞，通過虛假勾對驗收單據、偽造審批人簽字等手段，到銀行取出了170多萬元人民幣，給自己發「年終獎金」。

目前，犯罪嫌疑人許某因涉嫌職務侵佔罪已被徐匯警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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