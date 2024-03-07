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2024-03-07 12:15:45

浙江男相睇遇女方開列每月使費清單　嚇到手揸兩個出租單位都走人

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浙江男相睇遇女方開列每月使費清單　嚇到手揸兩個出租單位都走人

近日浙江杭州一名男子上網發文，稱自己是「鐵飯碗」、坐擁2個單位，卻因年薪僅10萬元人民幣（約10.9萬港元），5年來相親屢受挫，甚至有女方直接列出每月開銷，讓他當下打退堂鼓直呼「娶不起」。

身處相親市場五年之久

綜合內媒報道，這名小夥子名叫小汪，今年35歲，自稱身高185厘米，在國企擔任行政人員，年薪10萬元人民幣（約10.9萬港元），儘管名下有兩間房產，他卻身處相親市場五年之久依舊「單身」。

小汪透露，最近與比自己小一歲的外省女子相親，儘管彼此相談甚歡、印象都不錯，但當晚女生卻發來了一張詳細的家庭開支明細單，上面詳細列出了從買菜、水電煤這些基本生活費到置換電子產品、日常維修等支出，甚至還包含紅白喜事，每月費用竟達9900元人民幣（約1.08萬港元），其中還不包括未來父母醫療費用和孩子的教育支出。

女方直接列出每月開銷，讓男子當下打退堂鼓。（圖／翻攝頭條新聞）

「他家是專業吹嗩呐的嗎」

小汪看完後當下嚇懵了，覺得女方太過於理智，他認為自己目前住在父母家，兩間房子都在出租，未來是可以應對各項生活支出的，但對方並不贊同，認為20萬人民幣（約21.7萬港元）的家庭年收入太少了，還鼓勵小汪「把年薪20萬當成奮鬥目標吧」，最後兩人達成共識「友好結束」。

網友們對此反應兩極，不少人細看明細後調侃：「每月4次紅白事？他家是專業吹嗩呐的嗎」、「她是來找共同負擔每月開銷的室友」、「誇張了吧，200元的水費。500元的書本和視頻費」，也有人力挺女方：「預算看起來很嚇人，實際上真結了婚可能一個月花一萬不止」、「開支算好沒毛病，姑娘是個愛生活的，不是個湊合過的人」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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