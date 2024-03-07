浙江男相睇遇女方開列每月使費清單　嚇到手揸兩個出租單位都走人

近日浙江杭州一名男子上網發文，稱自己是「鐵飯碗」、坐擁2個單位，卻因年薪僅10萬元人民幣（約10.9萬港元），5年來相親屢受挫，甚至有女方直接列出每月開銷，讓他當下打退堂鼓直呼「娶不起」。

身處相親市場五年之久

綜合內媒報道，這名小夥子名叫小汪，今年35歲，自稱身高185厘米，在國企擔任行政人員，年薪10萬元人民幣（約10.9萬港元），儘管名下有兩間房產，他卻身處相親市場五年之久依舊「單身」。

小汪透露，最近與比自己小一歲的外省女子相親，儘管彼此相談甚歡、印象都不錯，但當晚女生卻發來了一張詳細的家庭開支明細單，上面詳細列出了從買菜、水電煤這些基本生活費到置換電子產品、日常維修等支出，甚至還包含紅白喜事，每月費用竟達9900元人民幣（約1.08萬港元），其中還不包括未來父母醫療費用和孩子的教育支出。