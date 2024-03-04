五成半港人過重 及早減磅降風險

每年3月4日是一年一度的世界肥胖日，肥胖其實早於1997年被世界衛生組織列為一種慢性疾病。香港肥胖醫學會會長陸安欣醫生引述衛生署數據指，現時多達55%港人屬於過重或肥胖，而男性肥胖問題尤其嚴重，提醒減肥應該要持之以恆，才可以將肥胖帶來的疾病風險降低。
肥胖影響健康
只要體重指標(BMI)高於25，就已經屬於肥胖，陸安欣指，肥胖與基因、生活作息等有關，惟港人對肥胖症認知不足，及疫情後生活模式的改變，包括外賣文化、減少外出及體能運動，都是肥胖人口劇增的原因。強調肥胖不止影響外觀，更會影響健康。
港人輕視「三高一肥」
衛生署數據顯示30%港人患有高血壓、8.5%患有糖尿病、52%膽固醇過高；當中約四成至七成人事前未經診斷，反映大多數港人或輕視三高一肥的危害。三高與肥胖息息相關又互相影響，肥胖症患者較一般人更易出現三高，因此其併發症風險會大大增加。
香港肥胖醫學會副會長周振中醫生認為，三高一肥是「萬病之源」，幾乎與所有都市病有關。最近一項研究報告更指出，與肥胖相關的疾病多達224種，幾乎涉及所有疾病專科。肥胖引起的慢性發炎會影響全身器官，過多脂肪亦會增加內臟壓力，加速受損甚至衰竭；同時肥胖會令免疫力受損、性荷爾蒙改變、腦部結構改變、皮質醇升高、增加尿酸。由心肝膽胰胃肺腎，到關節、皮膚、呼吸系統、生殖系統、情緒等各方面都受牽連。
減磅要持之以恆
大部分人減肥都是為了外表更美觀，忽略了肥胖背後的風險，往往在磅數到達理想水平就回復大吃大喝。香港肥胖學會主席吳文玉醫生提醒，減肥其實並不是一時三刻的事，必須循序漸進地將體重控制變成生活習慣的一部分，是需要持之以恆的事，故應避免使用極端方法快速落磅，以免誤傷身體。另外保持體脂維持在正常水平，才可以減少併發症、入院次數及維持健康。
不過減肥並非易事，用錯方法可能容易反彈，如果自己未能有效控制體重，亦可尋求醫護人員協助，配合藥物亦有助加快成效。現時常見的減肥藥物包括可以抑制食欲的芬特明，有排油功效的奧利司他，及較新型的減肥針劑GLP-1類似物，有助降低食慾及增加飽肚感，而且副作用亦較輕微。不過藥物及手術只屬輔助，最終還需徹底改變生活模式，令減肥效果得以維持。不過香港肥胖學會前主席徐俊苗醫生指，減肥成功與否，也與心理因素有關，除了患者要以輕鬆的心態面對外，家人朋友亦應該給予支持及鼓勵。
周振中提醒，BMI不是診斷肥胖症的唯一指標，如果BMI為25或以上、腰圍過大、體脂或內臟脂肪超標，其實都需要盡早做檢查。