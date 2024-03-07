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健康解碼
2024-03-07 07:30:00
日報

健康解碼｜糖尿黃斑水腫會有飛蚊症狀 一旦忽視或可致盲 患者應定期檢查眼睛 雙抗注射藥物可助控制病情

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健康解碼｜糖尿黃斑水腫會有飛蚊症狀 一旦忽視或可致盲 患者應定期檢查眼睛 雙抗注射藥物可助控制病情

健康解碼｜糖尿黃斑水腫會有飛蚊症狀 一旦忽視或可致盲 患者應定期檢查眼睛 雙抗注射藥物可助控制病情

黃斑區位於眼睛視網膜中央位置，負責中央視力和顏色感光功能，一旦受損有機會失明。眼科專科邱健醫生提醒，糖尿病患者長時間未能控制血糖，都有機會增加黃斑病變，例如出現糖尿黃斑水腫（DME）的機會，可惜的是，不少患者會將症狀與「飛蚊症」混淆，繼而輕視病情，呼籲糖尿病患者定期接受視力檢查，及早發現病情，必要時盡早透過藥物控制病情，減低致盲風險。

眼科專科邱健醫生表示，糖尿病患者體內血糖長期高企，造成血管內壁受損，令微細血管受阻塞，並引致視網膜缺血、缺氧。缺氧的細胞會刺激不同的發炎因子，例如血管生成素-2（Ang-2）、血管內皮生長因子（VEGF）、血管內皮細胞受體2（TIE2）、血小板生長因子受體（PDGFR）等等，讓視網膜中的微細血管細胞再度因發炎而受損、甚至滲漏。

 

及早治療 有助控制和逆轉病情

當微細血管滲漏液體至黃斑區，則會造成黃斑水腫（DME），而血塊滲入眼球中的玻璃體時，則會造成「飛蚊」症狀，包括視野出現漂浮物，長遠更將破壞感光細胞的功能，令患者的視覺顏色感變差、視力模糊、影像變形等，若持續惡化更會導致失明。「我們平常看東西是用兩隻眼睛一起看，但往往是一隻眼睛先發病，所以兩隻眼睛一起看的時候，根本不為意，錯失了治療的黃金期。視網膜是神經細胞，如果受損太久便會死亡，沒有辦法康復，如果在情況不太嚴重時開始治療，DME是有機會控制和逆轉的。」邱醫生說。

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治療糖尿黃斑水腫如控制糖尿病一樣，要有耐性，需要持續接受治療。邱健醫生表示，現時有多種治療DME的方法，包括激光治療、類固醇注射、傳統的抗血管內皮增生因子（VEGF）藥物，及較新式的雙抗藥物，不過激光治療有機會同時傷害到正常細胞，近年已較少使用；而類固醇注射雖然有效，惟一旦停藥，病情較易復發，需要特別留意。

 

雙抗藥物可提早9個月達到治療效果

「引致DME的發炎因子有很多種，如果只用傳統的抗VEGF藥物，只能有效地控制部分病情，加上單單使用抗VEGF藥物在收水腫能力不是太強，而且不少患者對於每月打針一次感到抗拒，大大影響治療的效果。至於新式的雙抗藥物，當中包含兩個發炎因子的抗體，包括VEGF及血管生成素-2（Ang-2），臨床研究顯示，收水腫成效明顯比較快，相較傳統的藥物或可提早9個月達到效果。現時一般會建議最少先打四針，之後再評估情況，決定相隔多久再作注射。」

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現年約45歲、任職裝修工程的黃先生患有糖尿病多年，因為工作忙碌而忽視病情，出現DME亦不為意，及至雙眼近乎無法看得見時才求診。鑑於黃先生的年紀不高，是家庭的經濟支柱，醫生決定採取較積極的治療方案，除了先進行視網膜玻璃體切除手術外，亦嘗試透過新式雙抗藥物，希望盡早控制病情。最終黃先生雖然有一隻眼睛失去視力，但另一隻眼睛在雙抗藥物的幫助下、接受了約6針的療程後，視力得以受到控制。

邱健醫生提醒，DME的治療有多種不同方案，當中又各有不同成效、副作用與風險，因此患者在選擇治療方案前，應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。邱醫生更建議糖尿病患者可自行使用阿姆斯勒方格表檢測視力，看看有否出現視力模糊或影像扭曲的現象，一旦發現便要及早求醫。

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眼科專科邱健醫生

眼科專科邱健醫生

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