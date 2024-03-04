兒童、青少年每天要睡多久？　睡不好恐影響孩子記憶與情緒

現代人常有睡眠障礙問題，包括失眠、睡眠窒息症、不寧腿症候群、渴睡症等，睡不好恐影響健康及學習能力。台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊於《健康智慧生活圈》直播節目探討睡眠科學，指出睡眠障礙是一個多樣且不罕見的問題，可能受到多種因素的影響。因此，理解睡眠的生理和心理變化，以及各年齡段的睡眠需求，對於維持良好的健康和學習能力至關重要。 一夜好眠：睡眠是周期性循環 睡眠的組成是以90分鐘為一個循環，這個循環會不斷地重覆。每個循環內包含了不同的睡眠階段，從REM(快速動眼期)到淺眠再到深眠。在REM階段，大腦的電活動與夢境有關，這個階段佔整個睡眠時間的20至25％。

REM睡眠行為障礙(REM Sleep Behavior Disorder)表現為在REM睡眠期間非正常的運動或行為；發作性睡病(Narcolepsy)則表現為突然的睡意和嗜睡發作，可能與注意力不足過動症、癌症、癲癇、愛滋病、脊髓損傷、阿茲海默症、以及關節炎等共病症有關。 上述問題可能受到不同觸發因素和共病症的影響。具體而言，缺鐵、懷孕、酒精、咖啡因和尼古丁，以及抗憂鬱藥物都可能與不寧腿症候群相關聯；癲癇和肥胖，則可能導致嗜睡症的發生；晝夜節律睡眠障礙(Circadian Rhythm Sleep Disorders)涉及年齡、遺傳和荷爾蒙等多種因素，影響了人體的生理時鐘。

睡眠結構隨年齡不同 睡眠的結構在不同年齡段有所變化，且睡眠需求隨著年齡而異。 新生兒 新生兒每日建議的睡眠時數為14至17小時，而高水平的快速動眼睡眠對於大腦的發育至關重要。 兒童 兒童則建議每天睡眠12至15小時，且相較於成人，兒童花費更多時間進行慢波睡眠，這與電活動的強度和學習效果有關。 青少年 隨著青少年的成長，每日建議的睡眠時數為8至10小時，而缺乏慢波睡眠可能會對學習能力產生影響。 成年人 成年人每天建議的睡眠時數為7至9小時。然而，隨著大腦的老化， 內側前額葉皮質灰質可能會消失，慢波睡眠的時間下降，進而影響成人的記憶能力。