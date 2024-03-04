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健康
2024-03-04 13:30:00

兒童、青少年每天要睡多久？　睡不好恐影響孩子記憶與情緒

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兒童、青少年每天要睡多久？　睡不好恐影響孩子記憶與情緒

兒童建議每天睡眠12至15小時，隨著青少年的成長，每日建議的睡眠時數為8至10小時，缺乏慢波睡眠可能會對學習能力產生影響。

現代人常有睡眠障礙問題，包括失眠、睡眠窒息症、不寧腿症候群、渴睡症等，睡不好恐影響健康及學習能力。台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊於《健康智慧生活圈》直播節目探討睡眠科學，指出睡眠障礙是一個多樣且不罕見的問題，可能受到多種因素的影響。因此，理解睡眠的生理和心理變化，以及各年齡段的睡眠需求，對於維持良好的健康和學習能力至關重要。

一夜好眠：睡眠是周期性循環

睡眠的組成是以90分鐘為一個循環，這個循環會不斷地重覆。每個循環內包含了不同的睡眠階段，從REM(快速動眼期)到淺眠再到深眠。在REM階段，大腦的電活動與夢境有關，這個階段佔整個睡眠時間的20至25％。

REM睡眠行為障礙(REM Sleep Behavior Disorder)表現為在REM睡眠期間非正常的運動或行為；發作性睡病(Narcolepsy)則表現為突然的睡意和嗜睡發作，可能與注意力不足過動症、癌症、癲癇、愛滋病、脊髓損傷、阿茲海默症、以及關節炎等共病症有關。

上述問題可能受到不同觸發因素和共病症的影響。具體而言，缺鐵、懷孕、酒精、咖啡因和尼古丁，以及抗憂鬱藥物都可能與不寧腿症候群相關聯；癲癇和肥胖，則可能導致嗜睡症的發生；晝夜節律睡眠障礙(Circadian Rhythm Sleep Disorders)涉及年齡、遺傳和荷爾蒙等多種因素，影響了人體的生理時鐘。

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睡眠結構隨年齡不同

睡眠的結構在不同年齡段有所變化，且睡眠需求隨著年齡而異。

新生兒

新生兒每日建議的睡眠時數為14至17小時，而高水平的快速動眼睡眠對於大腦的發育至關重要。

兒童

兒童則建議每天睡眠12至15小時，且相較於成人，兒童花費更多時間進行慢波睡眠，這與電活動的強度和學習效果有關。

青少年

隨著青少年的成長，每日建議的睡眠時數為8至10小時，而缺乏慢波睡眠可能會對學習能力產生影響。

成年人

成年人每天建議的睡眠時數為7至9小時。然而，隨著大腦的老化， 內側前額葉皮質灰質可能會消失，慢波睡眠的時間下降，進而影響成人的記憶能力。

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小孩記憶力好　神秘「海馬迴」是關鍵

隨著睡眠進行，當快速動眼期結束時，這一階段的時間會延長。慢波睡眠在這個過程中對於記憶鞏固和學習扮演了至關重要的角色。

記憶隨者年齡增長是與睡眠慢波減少有關，人在10至20歲時的記憶最多，而在這段期間內，人有足夠的慢波睡眠時間，能幫助建立持久的記憶，這也是為什麼孩童能有較強的記憶力，這跟腦中的「海馬迴」有很大的關聯。

海馬迴就像是一個記憶體，能幫助人們記住各種大小事。隨著年齡的增加，記憶會漸漸衰退，但是在睡眠品質不佳的情況，都會造成記憶跟情緒上的失調，像是記憶出錯。

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總的來說，睡眠的循環是一個複雜的過程，各個階段的變化也與不同的心理健康狀態相關聯。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

兒童、青少年每天要睡多久？　睡不好恐影響孩子記憶與情緒

睡眠與長短期記憶關係密切。(台大公衛團隊提供)

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