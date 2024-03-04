回南天殺到！濕重搞到水腫易攰？3招除濕攻略 改善身體濕重 家中也輕鬆做得到！

近日天氣反覆，氣溫不斷時冷時暖，加上春天的到來，又要面對香港潮濕問題嚴重的日子。根據天文台天氣預報，未來數日都多霧有雨，相對濕度高企，會一直維持在 80～90% 水平，降雨量也會增多。惟氣溫變化劇烈，濕重問題容易誘發身體不適，如水腫、關節風濕發作、頭重重、精神不濟感到疲倦等。
所以在轉季期間，除了要有充分休息、恆常運動及均衡飲食，亦可以用以下3大祛濕招數，在家中也可以輕鬆加大排走身體濕氣的成效。
1. 刮痧可排毒去濕
刮痧可促進氣血循環，增加局部循環並減少水腫。刮痧可以使毛細血管擴張，增加汗腺分泌，對排毒、疏散濕熱有一定作用。亦能有效紓緩肌肉緊張、肩痠背痛。
刮痧方法︰將精油塗抹在肩頸背上，從耳背頸側開始，以刮痧片往下刮，一直到鎖骨下的位置。亦可從頸後方開始，避開中間脊椎的部份，往側旁邊刮。刮到肩膀尾端，也可以拉至手臂處，甚至往後背位置下刮。刮5到6下，或看到出痧點即可停止。
2. 穴位按摩有助通經活絡去濕
因為脾胃是人體代謝水分的臟腑，調整脾胃有助水分代謝，而對穴位進行按摩，能夠刺激相對的臟腑，起到調理氣血以及有除濕作用。
- 神闕穴：肚臍中央，有助於健脾祛濕。
方法：順時針揉搓腹部，早晚各按1次，每次按5-10分鐘。
- 陰陵泉穴：膝蓋對下內側的凹陷處是脾經穴位，有清利濕熱、通經活絡的效果。
方法：用點按的方式為主，每次按摩100～160下，每日早晚各1次。
3. 吸濕腳貼 快速抽走身體濕重水腫
吸濕腳貼是一個最方便快捷，而且容易買到的去濕產品。每晚使用有助促進血液循環，加速新陳代謝、可消腫舒痛、祛濕排毒、改善身體疲勞、四肢痠軟、手腳冰冷狀況。只需睡前，依照個人身體需要選擇貼於身體不同部位，就能一夜間將身體濕氣和多餘水分抽出體外。適合一眾忙碌都市人使用。
腳貼口碑之選：日本和田保健貼！
而揀腳貼都有一定要求，最好選擇由日本深山生長之最優質孟宗竹竹酢製成，而竹酢液的提煉年期愈長，抽濕成效也會更好。
由日本製造，人稱「貼上身の抽濕機」的日本和田保健貼就是最佳選擇了！不單由日本孟宗竹、魚腥草及枇杷葉所製造，竹酢液更經過長達15年之儲釀及熟成，不論是吸濕功效還是品質，都是市面產品之冠！由30年前引入香港後，一直都是口碑極佳的祛濕產品。由香港醫護學會認可^，有助消除濕重^、改善血氣^及增強體質^，市場研究更指出超過9成用家實證有效改善腳部水腫、疲倦及痠痛問題，表示會繼續回購和田保健貼，可見其功效非常顯著。
銷售點：維特健靈、香港萬寧及 Mannings Plus 部分門店
維特健靈網店：https://bit.ly/3wInnXM
萬寧網店：https://bit.ly/3v2JOGJ
*資料來源：根據生活易於2023年11月至2024年1月邀請143位和田保健貼試用者之調查。長時間站立工作者指每天工作平均需要站立6小時或以上的工作者。
^香港醫護學會”委託註冊中醫師診斷測評: 體質改善者達81%，血氣改善者達87%，濕重改善者達89%。