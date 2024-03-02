熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-03-02 13:30:07

塑身衣可以幫助產後恢復身材？3孩媽婦產科醫生解答

分享：
塑身衣可以幫助產後恢復身材？3孩媽婦產科醫生解答

除了飲食和運動之外，體態姿勢的調整可靠塑身衣協助，尤其平常繁忙的媽咪沒有多餘時間運動時，選擇一件功能型塑身衣可讓身型恢復事半功倍，也能適時提醒自己姿勢的矯正。

媽咪從懷孕過程到產後，身心必然需要適應身體帶來的許多變化與影響。

對於產後鬆弛與瘦身問題，經常疑惑明明做了運動、體重似乎也下降，為何無法恢復到理想的狀態？婦產科醫生蕭詠嫻以親身經驗分享如何回到完美體態的方法！

塑身衣可以幫助產後恢復身材？3孩媽婦產科醫生解答

產後想瘦身可先了解懷孕過程身體如何的變化。

孕媽咪面對的驚人困擾：漏尿、陰道鬆弛、腰酸背痛、肥胖…有苦說不出

產後想瘦身可先了解懷孕過程身體如何的變化，其實身體的奧妙，在於懷孕過程會產生鬆弛素，幫助媽咪肌肉、組織、韌帶等轉為彈性與鬆弛；而盆骨腔此時也會跟著變寬，來適應日益脹大的子宮、胎兒擁有更多的伸展。另外腹直肌因子宮撐大造成彈性纖維斷裂、受損；到了中後期，媽咪為讓走路省力將肚子外挺，造成腰椎前凸。

這麼說來，不論盆骨、肌肉、臟器、骨骼等都出現巨大變化，如果產後沒有好好修復讓其歸位，立刻回到職業婦女身份，面對上班久坐又姿勢不良，回到家照顧寶寶持續久坐、久站或彎腰換尿布洗澡等，不僅腹直肌沒有支撐力，易產生腰酸背痛；產後的陰道鬆弛也造成咳嗽、搬重物、久站、大聲說話就有尷尬的漏尿問題；還有鬆弛肌膚組織、盆骨外擴都會失去原有的強度，這些會讓體態更顯得寬胖、生理上感覺老化而越來越沒有自信。

Ad Block

醫生靠這三招找回完美稱羨的體態

那麼產後如何修復呢？除了最天然的餵母乳消耗熱量來減重，亦可從飲食、運動與姿勢調整做起，但別急著給自己壓力，透過產後半年至一年期間，賀爾蒙和新陳代謝速度相對快，可慢慢調整回孕前的健康體態。

飲食方式

產後的媽咪每天應增加約500卡的熱量，以利修復傷口、泌乳以及哺乳，所以坐月子時應好好休養、補充營養，且不建議產後6周內就積極運動。

因此可嘗試並依序進食：蛋白質、蔬菜、湯品、少量澱粉，尤其水分跟湯品補充一定要充足，台灣婦產科醫學會專科醫生醫生蕭詠嫻本身育有3個小孩，提到不少媽咪產後體重下降很快，但體態身形難恢復，她建議產後每天補充水分和蛋白質，可從水煮蛋、豆腐或是早晨400至500毫升的高蛋白飲品著手加上青菜營養，水分則是每隔1至2小時補充，目的是補足母乳提供給寶寶營養，這時媽咪絕對不能吃得少，更別讓自己便秘，少了便秘症狀，肚子自然也會小。

塑身衣可以幫助產後恢復身材？3孩媽婦產科醫生解答

專家建議產後媽媽每天補充水分和蛋白質。

運動方面

蕭詠嫻提出，產後做些瑜伽、皮拉提斯、橋式或核心運動、側平板，慢慢將分離的腹直肌收斂回來。

而順產的媽咪可於產後1周開始加入緩和運動，剖腹產因為傷口還在，則在產後1個月進行。每次運動持續20分鐘，循序漸進的增加強度，如果平常工作家務繁忙，沒有時間運動的媽咪，可嘗試在餵寶寶時，一邊側抬腿運動或是平舉下肢抬腿，也能在安撫寶寶睡覺時做些側平板，訓練側腰線。

Ad Block
Ad Block

姿勢調整

除了飲食和運動之外，體態姿勢的調整可靠塑身衣協助，尤其平常繁忙的媽咪沒有多餘時間運動時，選擇一件功能型塑身衣可讓身形恢復事半功倍，也能適時提醒自己姿勢的矯正。

以蕭詠嫻的分享，挑選塑身衣時先看剪裁、材質，選擇有螺旋鋼條、Ｈ腰線設計以及腹部脂雕的設計，這三點可幫助鬆弛皮膚和臟器的回歸，也能恢復產後因腹直肌撐開而造成的腹部外凸問題，還有因抱寶寶久站、彎腰的腰酸背痛，也能獲得足夠的支撐力而改善。

另外媽咪們在意的盆骨外擴，能選擇馬鞍處有雙層布料的加壓設計，矯正骨盆錯位、讓其向內緊縮。加上交叉車縫的剪裁，幫助緊實鬆垮的脂肪和橙皮紋現象。

總體來說，對媽咪產後已經鬆弛無力的肌膚、腹直肌、骨盆問題以及體重的負擔，只要跟著上述好好飲食、適時運動、規律作息和穿配透氣包覆塑型的功能塑身衣，多管齊下終能預見理想的稱羨體態！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受