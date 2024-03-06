小朋友好幾天都沒有大便，而且每次便便時都谷得滿臉通紅，這樣是便秘嗎？小朋友的飲食習慣及腸道都與成年人不同，排便的頻率更因應不同情況而改變，到底怎麼判斷小朋友是否有便秘？如出現便秘情況又可怎樣改善？
兒科專科醫生林嘉儀指，香港小朋友便秘情況很普遍，近期有數據顯示，有一至兩成的小學生出現便秘問題，6歲以下接近三成有便秘問題。便秘可在不同年齡層出現，甚至早於嬰幼兒期都有機會出現便秘問題。
而便秘的定義除了排便次數外，還包括其他徵狀。一般來說如果持續半年，大部分時間一個星期大便次數少於3次，大便呈乾硬大塊或者呈現粒狀，而且需十分用力才可以排便，甚至於排便時感到痛楚，都屬於便秘。
飲食上的轉變、水分吸收不足、缺乏纖維素以及心理性因素都可引致便秘。例如換了不同配方的奶粉或加固時，小朋友的腸胃都需要時間適應，有些小朋友飲食、健康都沒有問題卻還是便秘，可能是因為曾經有便秘的經驗，對排便留下疼痛的印象，導致抗拒排便。
怎樣才算便秘？
家長可多留意小朋友的大便形態，從而了解有否便秘問題，大便的形態可以參考「布里斯托大便分類法」，如大便經常呈第一或第二型，或屬便秘，另有部分小朋友的肛門可能因排便受損，導致大便有血絲。
家長還可以透過蛛絲馬跡觀察子女有沒有便秘問題，部分小朋友因感痛楚而拒絕排便，情況持續可能會導致大便積聚於直腸，形成大便滲漏或肚脹，亦可能因為肚脹或間歇性肚痛，令到胃口轉差。
便秘成因
建議家長平日可訓練子女如廁，便秘其中一個成因是他們缺乏規律如廁習慣或者不適應新環境，例如開始上學，害怕提出如廁的要求，或不習慣在家以外的地方大便，一旦大便阻塞可能需要灌腸處理，造成心理壓力後，都會加劇便秘情況，加上小朋友學業繁忙，缺乏運動也是關鍵。另外部分藥物例如止肚痛藥或補鐵丸，也可引起便秘，而較罕見的便秘原因，包括一些先天性腸道疾病，或內分泌疾病。
幾方面著手改善
家長可以由幾方面著手。林嘉儀指首先要改善飲食習慣：很多小朋友都不愛飲水，所以要多用正面方式鼓勵他們經常飲水，例如去做一些戶外活動或去公園時，鼓勵小朋友飲水，除飲水外，也可在正餐配以湯水或多食水分豐富的蔬果，如瓜類、西瓜和梨等。
膳食纖維亦十分重要，小朋友可多吃含豐富膳食纖維的蔬菜及水果，如紅蘿蔔、南瓜、菜心、橙、蘋果、香蕉和西梅等；穀物類則建議選擇全麥或糙米，同時減少加工食物，避免因高糖及高脂而影響胃口，減少其他營養吸收。
第二是要培養規律的如廁習慣，當子女感到便意，就應盡快去洗手間。如小朋友習慣忍著，久而久之就會造成便秘；第三，藥物協助，一般醫生都會用乳果糖幫助軟化大便，但遇上較嚴重的個案，就可能要灌腸處理。
近年不少研究顯示益生菌可改善腸道生態平衡，對於部分便秘人士的確有效。但市面上益生菌種類繁多，而且人人的腸道狀態也有不同，成效因人而異，建議給小朋友進食益生菌前，先諮詢醫生意見。