學懂放鬆好重要 研究：長期壓力加速細胞變異及癌病轉移

每個人都難免承受壓力，但當壓力過大時，就可能會嚴重損害身心健康，不但會增加心血管疾病的風險，更可能促進癌細胞擴散。最新研究發現，壓力會導致白血球形成黏性網狀結構，令癌細胞更容易發生轉移，有關發展相信有助研發新的治癌方法，更有效阻截癌病擴散。

根據刊載在《Cancer Cell》的研究，研究小組利用模仿患有癌症的小鼠，了解其對慢性壓的反應。他們先切除小鼠乳房及擴散至肺部的腫瘤，然後讓其持續承受壓力，結果十分嚇人，受壓小鼠的轉移程度是未有持續受壓動物的四倍。

為何壓力會加速癌細胞轉移？研究團隊發現是由於名為糖皮質激素的壓力荷爾蒙對嗜中性粒細胞的影響。持續的壓力會促使嗜中性粒細胞形成蜘蛛網狀結構，本來的作用是保護身體免受外來異物入侵，但對癌症卻成為有利轉移的環境。

減輕壓力可預防癌症

研究團隊後來再進行三種測試，分別以抗體藥物去除小鼠的嗜中性粒細胞、對小鼠注射藥物阻截網狀結構形成，以及利用中性粒細胞對壓力荷爾蒙沒有反應的小鼠，然後觀察這些小鼠受壓後癌症轉移的情況，結果一如所料，轉移情況與未受壓的小鼠相若。

研究更發現，即使小鼠沒有患上癌症，但慢性壓力產生的網狀結構物，仍會改變肺部組織，表明減輕壓力是預防及治療癌症的重要一環。