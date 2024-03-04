急進減肥或會愈減愈肥？ 過度節食運動易反彈 世界肥胖日教你有效減重

全因身體有個很強的求生機制，當進入飢餓狀態，例如過分節食(甚至斷食)時，便會找方法去維持生命。方法之一是新陳代謝自動變慢，此時不論做多少運動也難以減肥，甚至食少少吸收多多，有機會愈減愈肥。

雖說要減肥成功離不開支出大於吸收，即少食多運動，說時容易做卻難，因為減肥要持久堅持，更要找對方法，以及尋求專業人士協助。正常來說大部份人要減掉3-5%體重不算太難，但原來大腦有機制會阻礙減肥進程，當需要減重5-10%甚至更多時，大腦會發出訊號阻止體重流失，此時便需要藥物及手術等輔助，方能輕鬆減肥，也令效果得以長時間維持，因此「減肥是終身事業」並無虛言，必須循序漸進地將體重控制變成生活習慣的一部份，均衡飲食控制卡路里攝取，每日進行30-45分鐘帶氧運動擴大輸出，再配合適量負重運動增加肌肉力量維持新陳代謝，從而提升脂肪燃燒率。

香港肥胖學會主席吳文玉醫生指出，踏入青春期後至二十多歲時養成的壞習慣影響尤其深遠，此階段暴飲暴食缺乏運動容易將體內脂肪定位推高，至成年時身體便會界定這個高脂肪量是正常的脂肪量，因而令很多減重人士遭遇平原期減不下去，甚至反彈至原來的體重。另一方面，過度急進減肥一般難以持續，當恢復正常飲食體重會迅速回升，而且更容易引發暴飲暴食。過度限制飲食亦會影響新陳代謝及身體荷爾蒙，令之後的減重變得更加困難。

肥在起跑線？ 兒童肥胖易令身心受損

港童超重及肥胖的比例在2019-2021年間急增46%(初小)及12%(初中)，絕對不容輕視。時至今日仍有很多時家長認為小朋友肥肥白白才是健康可愛，卻容易忽略肥胖是大部份慢性病的根源。研究指出小朋友持續肥胖至成人階段，患糖尿病的風險多5倍，心臟病、高血壓和高血脂等心血管風險亦高2至3倍。胖女孩或會提早發育，將來長大後較易患有多囊卵巢症；而胖男孩亦有機會出現胸部發育。香港肥胖學會創會主席袁美欣醫生提醒家長，切忌因為子女年紀小而忽視肥胖症的嚴重性，因為肥胖對兒童的身心理健康影響深遠，容易導致缺乏信心 ，自我形象偏低。

胖爸媽子女八成會肥胖

不良飲食習慣及缺乏運動是兒童肥胖的根源，而遺傳亦是主因之一，胖爸胖媽的子女有八成機會肥胖，父母只有其中一方肥胖的話，子女亦有四成機會肥胖。醫生在診斷肥胖症時，會探討患者甚麼時候開始肥胖，以及肥胖的速度率，並要了解其日常生活、飲食習慣及運動量，以及是否有情緒問題而出現暴飲暴食的情況等；同時亦要檢查是否已出現併發症，從而制定合適的減重方案。

減重需由全家總動員

要幫小朋友減肥，不能單靠命令子女戒吃零食及多做運動，而是需要整個家庭配合才能事半功倍。家長要以身作則做好榜樣，全家一起建立均衡飲食的飲食習慣，少吃外賣，多在家烹調少糖、少鹽、少油，多菜小肉的菜式。小朋友每天應最少進行60分鐘的中強度運動，家長可陪同子女一齊建立及實踐恆常運動習慣。現時亦有藥物可以幫助小朋友減肥，如果屬於病態性肥胖，甚至可做減重手術。不過最重要還是改善生活習慣，以免體重經常反彈。

Q: 現時有什麼主流減肥藥物？

A: 目前香港可以使用的處方減肥藥物主要分為三大類別，一類是俗稱排油丸的藥物，減少身體吸收的油份，但有機會導致肚瀉嚴重失禁；第二類是中樞作用藥物，透過刺激腦部增强飽肚感及抑制飢餓感，不過並非人人適用。第三類較新型藥物腸泌素GLP-1類似物，令腦部產生飽肚的訊號，降低飢餓的訊號從而減少進食份量，副作用相對輕微。有研究指出，這類藥物除了助你減輕體重達10%-20%之餘，會有其他額外健康的幫助，例如降低血糖、血壓及膽固醇等。

Q: 小朋友適合用藥減肥嗎？

A: 美國兒科協會2023年最新指引，建議12歲或以上的小朋友若BMI>35，或BMI>30及有多於一項併發症，可於早期考慮使用藥物治療輔助減肥。

Q: 用藥以後是一世都要用藥？

A: 藥物主要作用是輔助減肥，當減至理想體重後便可停藥，但如果生活習慣不作調整，繼續暴飲暴食，體重必然回升。

Q: 減肥只為貪靚嗎？

A: 肥胖症是一種慢性病，體內積聚過多脂肪從而增加中風、心血管疾病、二型糖尿病和特定部位癌症的風險。值得注意的是，內臟脂肪（即囤積在腹腔內或內臟器官周圍的脂肪）比皮下脂肪危害更大，因此即使BMI正常，有中央肥胖 (即大肚腩)的人士同樣要積極減肥。

本健康教育資訊由吳文玉醫生及袁美欣醫生提供

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