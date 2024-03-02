慢性病一個都嫌多 避開過甜、高熱量

年近75歲的吳婆婆早年透過門診檢查出患有第二型糖尿病，即一直有維持監測血糖，飲食也控制的不錯，不過前幾日感到有些頭暈，血糖值200也比平時還高，吳奶奶到衛生福利部臺北醫院營養科，諮詢飲食是否需再調整。

食用過甜多量 導致血壓飆升 朱姵穎營養師表示，透過門診細聊發現，吳婆婆的孫子們愛吃甜食，吳奶奶都會煮紅豆湯、含餡湯圓，給孫子們下午吃點心，沒忍住自己多喝了一些，這次就是因為突然攝取過多食物，引起高血糖。朱姵穎分享，湯圓可甜可鹹，符合大多數人的喜愛，因此有些人也會將此當作主食；然而湯圓都是糯米粉裹內餡，吃多了不僅容易造成腸胃過大的負擔，例如脹氣、胃痛，糖尿病者食用過多的湯圓，也可能因為糯米外皮及甜內餡，使血糖飆升。 而且湯圓熱量也不低，若一位50公斤的民眾食用四顆芝麻湯圓的熱量，估計也需要進行快走(6.0公里／小時)1小時又8分鐘的活動才能消耗掉熱量，若是騎腳踏車(8公里／小時)則需1小時又33分鐘才能消耗掉。

配料力求清淡 輕鬆避開熱量 朱姵穎提供市售湯圓比較表，並指出元宵、湯圓皆屬於全榖雜糧類，攝取4顆甜湯圓或5顆鹹湯圓的熱量相當於一碗飯，般民眾吃湯圓也要留意熱量攝取，若當餐有吃湯圓，可將湯圓代替為主食，避免額外攝取其他碳水化合物食品，就能減少澱粉、熱量攝取過多；煮鹹湯圓時可增加蔬菜攝取，例如茼蒿、香菇、小白菜等，並以洋蔥、昆布等蔬菜湯底取代大骨或油蔥酥爆香的高湯底，可以減少油份與熱量攝取，飯後也可站起來輕鬆走走，幫助消化，輕鬆避開高熱量。 胃腸消化功能不佳者，則應細嚼慢嚥並淺嚐即止，避免因食用過多的糯米與甜食，導致腸胃不易消化，產生胃痛、胃脹、胃食道逆流等狀況。三高患者要經常控制均衡飲食，尤其是糖尿病者，若長期的高血糖可能會導致腎病變，因此建議糖尿病者選擇無餡湯圓，搭配代糖或是無糖紅茶、玫瑰茶或豆漿，或是搭配枸杞、桂圓或薑汁攝取，用來代替傳統甜湯。若仍想吃一般湯圓，淺嚐一顆即止。