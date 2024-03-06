支氣管過敏咳到睡不著　二茶飲三穴位改善症狀

過年後期間天氣忽冷忽熱，早晚溫差大，賴睿昕中醫師建議，出門在外應該使用洋蔥式穿法，才不會因為溫差大而誘發支氣管敏感。氣管敏感的人愈來愈多，不小心就容易引發支氣管炎。尤其對於敏感族群，更是天氣一變化就飽受鼻塞、打噴嚏、咳嗽、卡痰等各種不適症狀干擾，嚴重影響日常生活。氣管敏感是常見的都市病，在新冠肺炎疫情發生之後更為多見，臨床上病人會出現喉嚨癢、咳嗽、咽喉卡痰，甚至晚上咳醒，嚴重影響睡眠，甚至併發過敏鼻炎，出現鼻水倒流，止也止不住。

氣管敏感常見的原因包括：

1. 由感冒併發咳嗽，繼而發展至久咳不癒

2. 換季期間，氣溫變化大，白天和夜晚溫度甚至相差十度以上

3. 常喝冰冷飲品導致支氣管過度刺激

4. 接觸異味如二手煙等也會容易誘發氣管敏感咳嗽

5. 本身有哮喘病史或家族氣管敏感病史的患者