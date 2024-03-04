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健康
2024-03-04 15:39:00

日行萬步好難？研究：每周1日行到8000步都可減死亡風險

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日行萬步好難？研究：每周1日行到8000步都可減死亡風險

日行萬步好難？研究：每周1日行到8000步都可減死亡風險

每日做運動對健康有益，但莫說運動，繁忙的現代人有時連走路也少。日本最新研究就指，每日走1萬步固然好，但即使每星期只有一至兩日可以走上8,000步，已經可以降低死亡風險近一成半。

該項刊載在《JAMA》網上版的研究，由京都大學醫學研究所的研究團隊，利用美國的數據，分析3,100名20歲以上成人每周步行情況，與十年內死亡的關係。

每周三日行8000步 死亡風險可降16.5%

結果發現，比起整個星期也沒有一天走到8,000步的人，每星期有一至兩日可以行足8,000步的人，死亡率顯著減少14.9%；若有三至七日行到8,000步，死亡風險則可降低16.5%。

減肥運動｜增加步行數貼士（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，駕駛者可泊一個遠一點的停車場（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，選擇一個較遠的路去洗手間（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每次運動之後行10分鐘作緩和運動（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每餐後步行10分鐘（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，有樓梯便行樓梯（am730製圖）

利用手機助培養習慣

研究團隊認為，分析反映每星期只要有一至兩日走多些路，死亡風險下降的幅度與每日也行足8,000步的人相差無幾。同時，無論男或女、老或幼，只要每星期有一、兩日走路較多，便已經可以降低心血管疾病的死亡風險。

專家指出，如果你難以每日也走到8,000步，可以改為在較空閒的日子，以手機或運動手錶等儀器記錄，從而培養多步行的習慣，長達可對健康帶來無可估計的幫助。過去研究顯示，多走路有助降低患心臟病、肥胖症、糖尿病、高血壓和抑鬱症等疾病的風險。

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