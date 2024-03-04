日行萬步好難？研究：每周1日行到8000步都可減死亡風險

每日做運動對健康有益，但莫說運動，繁忙的現代人有時連走路也少。日本最新研究就指，每日走1萬步固然好，但即使每星期只有一至兩日可以走上8,000步，已經可以降低死亡風險近一成半。
該項刊載在《JAMA》網上版的研究，由京都大學醫學研究所的研究團隊，利用美國的數據，分析3,100名20歲以上成人每周步行情況，與十年內死亡的關係。
每周三日行8000步 死亡風險可降16.5%
結果發現，比起整個星期也沒有一天走到8,000步的人，每星期有一至兩日可以行足8,000步的人，死亡率顯著減少14.9%；若有三至七日行到8,000步，死亡風險則可降低16.5%。
利用手機助培養習慣
研究團隊認為，分析反映每星期只要有一至兩日走多些路，死亡風險下降的幅度與每日也行足8,000步的人相差無幾。同時，無論男或女、老或幼，只要每星期有一、兩日走路較多，便已經可以降低心血管疾病的死亡風險。
專家指出，如果你難以每日也走到8,000步，可以改為在較空閒的日子，以手機或運動手錶等儀器記錄，從而培養多步行的習慣，長達可對健康帶來無可估計的幫助。過去研究顯示，多走路有助降低患心臟病、肥胖症、糖尿病、高血壓和抑鬱症等疾病的風險。