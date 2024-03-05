晚期膀胱癌治療新發展　有效延存活

膀胱癌初期徵狀難以察覺，不少患者確診時已屆晚期。然而，最新研究顯示，晚期膀胱癌患者在接受抗體藥物複合體（Antibody-drug Conjugate, 簡稱ADC）組合治療後，較接受化療患者大幅延長存活期達一倍。臨床腫瘤科專科張文龍醫生認為研究結果令人鼓舞，現時該治療主要用於化療及免疫治療藥物無效的患者，臨床所見成效良好，相信相關治療將愈趨普及，讓更多患者受惠。

每年400新症 長者男性高危

膀胱癌是本港常見癌症，每年約400宗新症1。張醫生指，膀胱癌有不同種類，當中尿路上皮癌最普遍，除了影響膀胱、原發部位亦涵蓋腎臟及輸尿管。年屆65歲或以上屬高風險人士，男性患癌風險較女性高兩倍1。膀胱癌的主要風險因素亦包括吸煙、飲酒、從事漂染及化驗室工作。

初期病徵難發現 確診或已屬晚期

不少人認為膀胱癌是「無形殺手」，張醫生解釋：「膀胱癌的初期病徵通常難以發現，很多患者到出現明顯病徵才求診，例如有血尿、排尿困難或感到痛楚、膀胱容量減少等，確診時癌細胞已擴散。」張醫生補充，約四分一新症患者出現淋巴結擴散，而癌細胞若擴散至肺部，患者可能出現氣喘及咳嗽帶血，如擴散至骨則感到骨痛，甚至出現病理性骨折，大大增加治療難度。

驗尿隱血助揭病情

張醫生表示，膀胱癌可透過驗尿隱血及早發現，而血尿則是最明顯及常見的警號，反映腫瘤的生長或已影響膀胱等功能、引致出血。至於診斷方法包括膀胱鏡及活組織檢查，可診斷出腫瘤的位置及範圍，而磁力共振及正電子掃描可幫助進一步觀察軟組織及遠端轉移。

適切一線治療成關鍵

膀胱癌的治療主要有手術、化療、卡介苗免疫療法及放射治療1。然而，根據張醫生的臨床經驗，不少求診者轉介至腫瘤科時已屬局部晚期或晚期，加上部分患者年事已高，在接受傳統一線治療後，10名患者中有數名已因副作用而無法繼續治療。故此，為膀胱癌患者提供適切的一線治療可謂十分關鍵。

「化療子彈」ADC 適用於多次復發患者

ADC有如精準版的化療，加入了「追蹤」系統，讓「子彈」——化療藥物直接進入癌細胞，減低對正常細胞的影響。

張醫生分享一名85歲男性晚期膀胱癌患者，於2017年發現患膀胱癌及於2019年接受膀胱切除手術，其後兩次復發，接受化療及50次放射治療，不幸於本年年中再次復發。接受ADC輔以其他治療，療程開展兩星期後，腫瘤由6.29cm（下圖左）縮小至4.66cm（下圖右），副作用輕微。