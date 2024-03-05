求子壓力大！4大備孕地雷曝光　中醫：補對比補多更重要

「明明都有按表操課怎麼還是無法懷孕……？」根據台灣家庭醫學會統計顯示，台灣不育症盛行率約10至15％，等於每7對夫妻有1對即可能有不育狀況。知名中醫診所副學術長鄭鴻強表示，雖然環境賀爾蒙無法預防，仍可透過維持正常生活作息、規律運動、飲食均衡並搭配中醫食補提升生育品質，並分享2道高麗蔘「好孕食補」幫助求子夫妻迎來好「孕」。

每7對夫妻就有1對不孕 環境荷爾蒙作祟

台灣家庭醫學醫學會《環境荷爾蒙對人類生殖能力及女性乳房的影響》報告亦指出，生活中充斥的「環境賀爾蒙」會干擾人體內分泌系統進而影響男性、女性體內激素，易使生育品質下降，因此求子男女都有責。

鄭鴻強表示：「對於『不育症』的定義，為夫妻在婚後備孕3年仍未成功的情況下為主，而其中有70％的不孕狀況是由後天因素造成，如工作壓力大、長期疲勞、睡眠不足以及環境賀爾蒙影響，其中環境賀爾蒙包含生活中清潔劑、保養化妝品、塑膠製品等，皆易產生干擾作用，進而引發生育危機。」