留意環境污染 幼年接觸鉛害或損男童智力及自控能力

潔淨的環境有益健康，但隨著污染問題趨勢嚴重，無論成人還是兒童都受影響，而最新研究發現，男童在幼年時生活在空氣含鉛量較高的地區，智力會比少受鉛害的同輩為低，而且自我控制的能力也會較弱。
了解含鉛量與兒童智力和執行能力的關係
該項由美國國立衛生研究院進行的研究，目的是了解空氣中的含鉛量與兒童智力和執行能力的關係。研究團隊將逾3千名兒童的居住地數據，結合美國環保署的環境數據，包括空氣中的鉛含量，從而分析鉛害對兒童造成的影響。
結果顯示，如果兒童在4至8歲期間居住在鉛害較嚴重的地區，智力分數會明顯較低；若在3至8歲期間接觸鉛害，則會損害自控能力，行為會傾向衝動，尤其在男童身上更為明顯。有關研究已刊載於《American Journal of Public Health》。
結果與過去一致
研究人員指出，今次的發現與以往的研究一致，反映空氣污染對兒童發展有莫大影響，故此為了確保兒童健康成長，有需要採取措施減少整體環境污染及營養攝取等其他因素，幫助減輕鉛害對兒童發展的影響。
過去的研究已表明，鉛害會影響兒童的認知功能及身體發育，而空氣中的鉛含量主要來自食物及工業排放。如果持續接觸大量鉛更可造成慢性中鉛毒，引起神經系統發展影響、貧血、高血壓、消化系統病徵、腎功能受損、神經系統受損及不育等後併發症。