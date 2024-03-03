當你快速減磅，身體會發生這些變化：不傷身重點提醒(圖解懶人包)

「這樣吃，三天內讓你瘦下來！」 「如何在一周內小一號！」 「兩星期改變人生，擺脫多餘贅肉！」 這些標語讓你感到非常心動嗎？如果在門診詢問患者：「你想要減重到幾公斤呢？」再問：「打算花多少時間？」醫生幾乎都會聽到「我想要愈快愈好！」這樣的答案。 我們可以理解，只要講到瘦身，不管賣得是營養食品、書籍、或影片，廣告標語通常都要寫的比較聳動，大家才會有興趣，才會覺得這是個值得的投資。然而，這樣是合理的期待嗎？瘦身快速真的好嗎？快速減重的時候，身體究竟發生了怎樣的變化呢？一起來看一下。 ● 脫水 減重的前兩星期都會看到比較明顯的體重下降，其原因常常是出在「水」。當我們吃的少一些，攝取到的熱量小於身體燃燒的熱量，這時身體需要消耗肝醣；而燃燒肝醣的時候，會放出水，因此當身體消耗比較多肝醣時，同時也會排出更多水分，第一、二個星期可能會發現減重的速度稍微快了點，尤其當採取低碳飲食或極低碳飲食時，身體消耗大量肝醣，會流失許多水的重量，導致身體脫水，若沒有及時補足，可能就會帶來肌肉痙攣、頭痛、便祕、煩躁不安等諸多副作用。

● 代謝速度下降 許多要快速減重的人，通常是靠著節食或代餐，例如買直銷的飲品，本來一天吃三餐，變成一天只吃一餐，剩下其他兩餐都用代餐飲品取代。這樣原本一天可能攝取2400卡，可能直接減半變成只進食1200卡，甚至改成800卡的超低熱量飲食。 這時，經過十萬百萬年演化來的人體會發現：「好像鬧飢荒了呢！食物不夠用了！我們要趕緊努力保存能量啊！」於是，反而進入了「盡量保存脂肪」的模式，分泌較少的甲狀腺素，基礎代謝率節節下降，總之身體會用盡一切努力不敢耗用掉這些少少的能量，反而讓新陳代謝的速度變緩。即使後來沒有節制飲食了，新陳代謝變慢這個影響仍舊持續存在。 ● 肌力流失 每個人減重的時候，都希望可以減掉脂肪，而不是減去肌肉。然而當體重掉的太快，身體會耗用肌肉來取得貯存於內的能量，所以幾乎肌肉都會先變少。而當肌肉量變少，新陳代謝速度又會繼續往下掉，變成另一種惡性循環，讓肌肉的質與量都變少。

● 更容易餓 快速瘦身減重會激起身體滿滿的求生欲，會讓人產生變得更容易餓、更想要吃東西的想法：「趕快填飽肚子喔，這樣下去不行的，會死翹翹的。」大腦會反覆出現這類型的想法，讓人愈想要進食。 ● 營養缺乏 限制飲食的過程，這個不吃那個不吃，一些需要靠飲食來補充的維生素與礦物質，就會缺乏；像是鐵、鈣質、葉酸、維他命B12，很難在低熱量飲食時還能攝取到足夠的量。若鐵、葉酸、維他命B12不足，會導致貧血，變得體力下降，容易感到極度疲累。蛋白質不足的時候，頭髮與指甲變得比較較脆、容易斷裂，也容易出現掉髮。鈣質、維他命D、與磷攝取不足的話，會出現骨質疏鬆。快速減重的人也很容易因為免疫力下降而更容易感冒、生病。這些副作用都會在快速減重的過程中一一浮現。