痔瘡症狀脫垂推不回 治療傷口小、即日可出院

若長期肛門出力或排便不順，使得肛門管黏膜下層內的靜脈叢曲張形成，就是所謂的痔瘡。

50歲陳先生因工作因素，從年輕時偶有排便不順，肛門口不時會有痔瘡腫大的問題，隨著時間一久，痔瘡（英文：Hemorrhoids）腫脹程度愈來愈嚴重，經常伴隨疼痛及灼熱感，需要徒手將突出的痔瘡推回去才能緩解。直到就醫接受微創痔瘡消融手術，術後一天，疼痛感減緩許多，便返家休養，術後兩周原本痔瘡脫垂處，已縮小超過一半以上，陳先生也很快返回工作崗位。

台南市立醫院一般外科林威廷醫師指出，若長期肛門出力或排便不順，使得肛門管黏膜下層內的靜脈叢曲張形成，就是所謂的痔瘡。痔瘡又可分為四個等級：第一級：會出血；但排便或用力時，痔核不會脫出。第二級：排便或用力時，痔核會脫出但會自動收回。第三級：排便或用力時，痔核脫出後需用外力才能推回。第四級：脫出後無法用手推回，或推回後站立或走路又會脫出。

肛門脫垂問題 微創消融手術

大部分的痔瘡多為無症狀者；輕度症狀則需要保守治療，嚴重者就需要外科手術的介入。無症狀者，多可從飲食控制、保持排便順暢及避免酒、咖啡及其他辛辣食物的攝取來避免症狀的惡化。

林威廷醫師表示，陳先生曾嘗試用藥物以及坐浴保守治療，但成效不彰，最終建議接受微創痔瘡消融手術。此術法相較以往傳統術式，傷口更小，出血較少，疼痛感低，大多術後隔天就可出院，在4至8周後即可達到完整治療效果，大幅降低病人因害怕術後不適，而不敢手術，卻繼續承受痔瘡痛苦的兩難。