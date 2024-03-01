痔瘡｜排便屢見「滿缸血」微創雷射手術30分鐘擺脫隱疾

42歲林姓男子每天坐在電腦前辦公長達數小時，半年多前開始出現血便症狀，甚至在肛門口摸到一塊隆起的小肉團，他原本以為只要推回去就好，沒想到血便症狀日趨嚴重，一度連蹲下穿鞋都痛到想尖叫，日前不得不就醫檢查，發現是痔瘡（英文：Hemorrhoids）惹的禍。

嚴重第三級痔瘡 微創雷射痔瘡消融手術治療 亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，經過觸診檢查後，確認是痔瘡惹的禍，且嚴重程度已達到第三級，痔瘡組織已經掉出肛門外，必須用手推才能塞回肛門內，因此建議採用手術治療，但患者對於傳統手術後的恢復期較長十分猶豫，經溝通後，同意採用「微創雷射痔瘡消融手術」方式處理，手術時間約30分鐘，術後患者即可下床並返家，隔天也能順利上班，讓他順利擺脫有「痔」難伸之苦。

痔瘡常見這些原因所致 不僅充血還會脫垂 江驊哲主任指出，痔瘡是肛門常見的疾病之一，主要是因肛門處血管及軟組織(又可稱為「痔瘡組織」)隨著排便習慣不佳、懷孕生產、年齡增長而逐漸鬆弛老化，一旦加上平時有飲酒、喜歡吃辛辣食物，或者長時間站或坐，導致肛門壓力過高，就會造成痔瘡組織充血、脫垂，之後逐漸變成讓人難以啟齒的痔瘡。

微創雷射手術 消融脫垂痔瘡 江驊哲主任強調，藉由微創雷射手術，可利用極細的光纖在肛門口穿刺2至3個小洞，大小約僅針孔大，再透過雷射高波長光熱能量，迅速消融脫垂的痔瘡組織，過程中幾乎不會流血，且疼痛感甚低，僅會有些許腫脹感，患部多半會在6至8周恢復到正常狀態，十分適用一到三級痔瘡，術後隔天多數患者可恢復日常生活，只要避免劇烈運動，很快就能揮別痔瘡帶來的陰霾。 大腸鏡檢查｜建議諮詢醫生是否需要做腸檢查的6種情況