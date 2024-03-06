白蝕症帶來重大「無形傷害」 新治療方案 療效與安全性兼備

白蝕症又被稱為「白斑」或「白癜風」，是一種因自身免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞、導致皮膚呈現白斑塊或白點的疾病。此症不具傳染性、亦不會直接對患者健康構成危險，但有皮膚科專科醫生指，此症的皮膚徵狀常為患者帶來種種標籤甚至歧視，對患者在社交、工作以至情緒上的影響，往往超出一般人的想像。最近，針對白蝕症的最新治療方案獲美國食品及藥物管理局（FDA）獲准使用，研究顯示持續使用的成效理想，為病人帶來安全及便利的治療新選擇。 免疫系統錯誤攻擊黑色素細胞 皮膚科專科醫生林旭強表示，白蝕症是一種慢性的皮膚問題，患者的免疫系統錯誤攻擊自身黑色素細胞，令皮膚出現白斑塊或白點，這些病徵的分佈，常視乎病人所患的白蝕症屬何種類型：「『節段性』白蝕症的患處通常出現在身體其中一側、而『非節段性』的白蝕症，徵狀可以在身體兩邊不同部位出現，徵狀擴大的風險相對較高。」至於白蝕症徵狀較普遍出現的部位，包括面部、雙手、頸部以至下體等，而患者的毛髮顏色亦可能受影響。

徵狀易混淆 多種方式助準確診斷 白蝕症與患者的自身免疫系統有密切關連，不少個案在確診時，亦可能被發現出現其他免疫系統相關疾病，例如甲狀腺功能失調、類風濕性關節炎以至一型糖尿病等；而此症有眾多誘發因素，例如遺傳、精神壓力以至各種環境因素及皮膚創傷等。林醫生特別提到，臨床上不時有患者將此症與一些有相近皮膚病徵的疾病（例如汗斑、白糠疹等）混淆，導致延誤接受正確治療的時機，因此建議有相關徵狀人士及早聯絡皮膚科醫生作診斷，透過臨床問診、皮膚評估、皮膚活檢、血液檢查及伍德燈（Woods lamp）檢查等，作準確診斷。 皮膚白斑 使患者備受標籤化 林醫生指，白蝕症不具傳染性，皮膚所出現的徵狀亦不會為健康帶來直接風險；然而，因皮膚上的白斑、白點而令病人承受的奇異目光、標籤化甚至歧視，卻往往為他們帶來肉眼看不見的重大傷害：「有患者因皮膚徵狀影響工作機會，甚至因怕被路人指指點點而抗拒社交，甚至因此而衍生出情緒問題如抑鬱症等。」正因此症可帶來種種無形傷害，因此及早治療穩定病情，有助改善及提升患者的生活質素。 傳統治療 病人未必可持之以恆 現時，白蝕症常見治療方法，包括類固療藥膏、外用鈣調神經磷酸酶抑制劑及紫外光治療等，對改善徵狀有一定幫助；然而，上述個案各有不同限制，例如不少患者擔心長時間使用外用類固醇會帶來各種副作用；而紫外光燈治療亦需要病人持之以恆地持續到診所進行，以上種種最終會影響病人對治療的依從性。