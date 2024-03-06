這些狀況讓長者容易跌倒，改善策略一次看懂

年紀大了，最怕甚麼呢？相信許多人的答案是「怕跌倒」。跌倒之後，可能骨折，可能十天半個月下不了床，甚至還需要動手術，對日常生活影響極大。

老人容易跌倒的原因很多，有些跟環境有關，有些則與個人健康狀況，像是視力、血壓、藥物使用、與平衡步態有關。今天我們就從各方面來看看，究竟要怎麼做才能減少跌倒的機會！

■ 家裡環境調整重點！

首先，光線要充足，不要太昏暗。在樓梯間或往浴室的路上，可以加裝感應燈，可以看清楚通道。

在樓梯或浴室要加裝扶手，可以的話兩側都要裝。而且要養成「扶著扶手」的習慣，無論是上樓、下樓、或在浴室內移動的過程，都盡量扶著扶手。