面青口唇白 缺鐵易貧血 10補鐵食物幫到手

鐵質是我們不可缺少的微量營養素，一般成年男性每日建議攝取量約為12毫克，而女性的攝取量為20毫克，懷孕及哺乳期女性更要補充24至29毫克鐵質才足夠。除了牛肉之外，豬潤、生蠔及紅莧菜等等，原來都是預防缺鐵的補鐵食品。

不可小看缺鐵後果！ 其實鐵質是身體製造血紅素的主要元素，而血紅素負責運送氧氣至身體各個部位，故此缺鐵可導致貧血、臉色蒼白、頭暈、心悸、疲倦乏力、免疫力下降及難以集中精神等。對於兒童，缺乏鐵質會影響他們的認知及學習能力。

貧血或由缺鐵而起 貧血的成因有許多，若由缺鐵而起，便需要盡早補足營養。很多人都會以鐵丸等補充劑幫助補鐵，但其實只要多注意飲食已能令身體攝取足夠的營養。食物中的鐵質可分動物性來源與植物性來源，動物性來源的鐵質吸收率約為20%至25%，植物性來源則約5%至8%，但只要配搭得宜，即使是素食者也能補足鐵質。