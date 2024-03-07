熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-03-07 16:34:00

頭痛、頭暈就係腦瘤？　醫生同你拆解症狀、診斷、治療方式

分享：
頭痛、頭暈就係腦瘤？　醫生同你拆解症狀、診斷、治療方式

頭痛、頭暈就係腦瘤？　醫生同你拆解症狀、診斷、治療方式

一般認為腦瘤會出現頭暈、頭痛等症狀，因此大家若常有頭痛、頭暈問題，便會懷疑自己可能有腦瘤。但事實上腦瘤症狀並非如此單純，高雄長庚紀念醫院腦腫瘤神經外科醫生莊銘榮表示，病人若有2大類情況，醫生才會懷疑有腦瘤生成。

腦瘤引起頭痛比例不高 下列兩種情況才可能懷疑是腦瘤

莊銘榮說，患者頭痛是由腦瘤直接引起的比例不高，大部分的頭痛是頭皮血管或是筋膜所引起的。醫療上反覆「清晨性的頭痛」會被醫生懷疑有慢性腦高壓，會被醫生懷疑有腦瘤發生的可能。若是還伴隨著非腸胃道不適引起的「非預期性嘔吐」，不論是不是腦瘤引起的腦高壓，都是需要盡速就醫。

腦瘤若是發生會直接影響腦部功能，因此除了慢性腦高壓引起的清晨性頭痛外，平常腦瘤症狀最常見的事「漸進性的神經功能變化」，例如：手漸漸無力、走路不穩、智能漸進式衰退、無表情、說話困難等。這種神經功能變化暗示腦部病變或是腦部腫瘤的正在發生，也是需要就醫進行相關檢查。

Ad Block

腦部病灶先評估良or惡性　再決定下一步治療

大家若有腦瘤疑似症狀，應盡早就醫診斷，醫生會先進行影像學檢查，確定是否有腦部病灶，再評估病灶是良性或惡性變異，並進行下一步治療、追蹤。莊銘榮指出，大部分的病灶都是良性的，如果是惡性腫瘤，目前最有可能是轉移性腫瘤，再來才有可能是原發性的腦部惡性腫瘤。

其中，最常見的原發性腦部惡性腫瘤就是「惡性腦膠質瘤(glioblastoma，縮寫：GBM)」。莊銘榮表示，通常這類腫瘤會建議手術切除，之後接受標準的放射治療加口服化療，並再進入第二階段治療，使用高劑量的口服化療藥。

整個療程結束後，還需要進行影像追蹤。莊銘榮提到，如果在影像追蹤的過程中，發現腫瘤復發了，醫生會再與病患討論後續的治療選擇。

常頭痛、頭暈就是腦瘤？　錯！醫生帶你了解症狀、診斷、治療

莊銘榮提醒，腦瘤應「精準治療」依每人不同的狀況、疾病型態，整合科學實證與醫療團隊的建議得到適當治療，而在這過程中，醫生不只擔任治療角色，也會提供陪伴與支持。

治療方式多如何選擇？　了解治療「黃金準則」回歸實證

現在有許多新的腦瘤治療方式出現，大家該如何選擇治療方法呢？莊銘榮強調，所有的腫瘤治療都應該要回歸專業與實證，事實上目前每項腫瘤的治療都有它的現行最佳治療策略，也就是所謂的「準則(guideline)」，這代表的是目前科學實證支持的最佳治療手段。

莊銘榮提醒，與其追尋需要高昂花費、科學實證又未必足夠的新式治療，不如聽聽專業團隊建議，了解標準治療以及額外能夠增添的治療選擇。 

Ad Block
Ad Block
偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖) 偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖) 偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖) 偏頭痛｜3種茶比咖啡有效 (am730製圖)

腦瘤手術危險？　科技進步治療走向「精準治療」

然而，現在惡性腦瘤，很高比例都需要先手術切除，後面再搭配輔助治療，才能達到最佳的治療結果。面對這樣的標準治療，大家常常會擔心腦部手術後自己會昏迷不醒，或因此終生殘疾。

莊銘榮指出，隨著治療技術的進步，其實神經外科手術也一日千里，可以在手術中做各種功能性的神經電氣監測，或執行清醒手術等，保護病患的正常腦區，並把腫瘤做最大程度的安全切除。

而事實上也並非所有的腦部病灶都必須要用手術治療。莊銘榮提醒，腦瘤應「精準治療」依每人不同的狀況、疾病型態，整合科學實證與醫療團隊的建議得到適當治療，而在這過程中，醫師不只擔任治療角色，也會提供陪伴與支持。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受