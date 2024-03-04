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健康
2024-03-04 13:13:00

驚蟄習俗點止打小人？宜早睡早起 忌燥熱湯水袪濕最重要(附食譜)

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驚蟄習俗點止打小人？宜早睡早起 忌燥熱湯水袪濕最重要(附食譜)

驚蟄習俗點止打小人？宜早睡早起 忌燥熱湯水袪濕最重要(附食譜)

二十四節氣「驚蟄（讀音︰窒）」引起的春困，除了做運動，原來還可以透過疏肝袪濕的茶或者湯水去提起精神！

最近天氣變得和暖，有時早上陽光普照，但下午變得大風又陰天，原來3月5日二十四節氣的「驚蟄」已經悄悄來臨。驚蟄習俗包括打小人祭白虎，原因是民間流行打小人可以趕走衰運。其他驚蟄習俗包括︰

  • 吃梨子（梨與離同音，遠離病蟲害的意思）
  • 殺蟲（保持清潔）
  • 吃毛豆（除害蟲的意思）
春天湯水｜驚蟄冇有怕，去濕湯水跟穴位小秘訣（am730製圖） 春天湯水｜驚蟄冇有怕，去濕湯水跟穴位小秘訣（am730製圖） 春天湯水｜驚蟄冇有怕，去濕湯水跟穴位小秘訣（am730製圖） 春天湯水｜驚蟄冇有怕，去濕湯水跟穴位小秘訣（am730製圖）

「蟄」有潛藏的意思，「驚蟄」是指在冬天藏匿冬眠的動物昆蟲，開始醒來活動，天氣漸漸變暖，會有雨水和打雷。在如此反覆的天氣下，我們又應如何好好調養自己的身體，又有甚麼湯水有幫助？就由註冊中醫師馬琦傑分享一下吧！

「春困」點樣好？「春捂」又係咩？

正所謂「春眠不覺曉」，在二十四節氣中的春季節氣中常常覺得格外好睡，就連日常生活都讓人覺得昏昏欲睡，原來這就是「春困」的威力。「春困是指因為春天潮濕漸暖的天氣會令人感到困倦，四肢疲乏，頭昏欲睡。」馬琦傑中醫笑說，為了防止「春困」，他建議可以做一些會出汗的運動，在中醫調理方面，則可以烹煮一些疏肝理氣、健脾袪濕為主的湯水。

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春困格外好睡

為甚麼最近格外好睡？原來這正因為「春困」。

除了「春困」，在二十四節氣的春天節氣中，我們還要面對「春捂」，「春捂是指春天天氣雖然逐漸回暖，但是乍暖還寒，早晚氣溫變化大。」所以馬中醫提醒，在「驚蟄」時，應需要足夠的禦寒衣物，不要過早全部脫掉。不是的話，身體還未適應氣温的變化，就很容易「攝親」。

天氣忽冷忽熱，就算外出都應該準備外套，以防被突如其來的寒風「攝親」。

馬中醫補充，在《黃帝內經·四氣調神大論》曰：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。夜卧早起，廣步於庭。」是指由二十四節氣中的立春至立夏的三個月(春三月)中，天氣開始回暖，萬物生長，欣欣向榮，人相比於冬天時，可以早一些起床和晚一些睡覺，並且可以多在戶外悠然放鬆的散散步。

雖然在流感高峰期的陰影下，但大家亦盡量去一些較少人的地方散散步，曬曬太陽，吸收一下維他命D。

驚蟄忌燥熱 湯水袪濕最重要

在「驚蟄」中，飲食主要以清淡為主，少食肥甘厚味。並以疏肝健脾的食物為主，如芹菜、山藥、薏米等。芹菜除了疏肝健脾外，亦有助降低血壓。

湯水方面，馬中醫建議可以煲煮「健脾袪濕湯」，先準備乾淮山8錢、炒扁豆 5錢、生熟薏米各5錢、陳皮1塊和瘦肉，淮山可以先浸泡半小時，再將瘦肉洗淨，汆水後備用；最後將所有材料放入煲中，加入適量清水，大火煲滾後轉中小火煲約一個半小時即可，但他提醒此湯水不適合有感冒症狀人士。

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行間穴在姆指與食趾（第二根腳趾）中間，有助疏肝理氣。 芹菜除了疏肝健脾外，亦有助降低血壓。 「驚蟄」湯水以健脾袪濕為主，黃瓜、赤小豆、冬瓜亦有去濕功用。 菊花普洱茶除了有疏肝養胃的功效，亦是常見的茶料。 註冊中醫師馬琦傑表示春天天氣潮濕，容易讓人覺得疲勞，可以煲煮有健脾去濕功效的湯水。

「驚蟄」湯水以健脾袪濕為主，黃瓜、赤小豆、冬瓜亦有去濕功用。另外亦可以選擇煲茶，只需要將1至2錢的菊花加上適量普洱茶葉，放入茶壺中，加入熱水泡3分鐘即可，菊花疏肝明目，普洱茶溫暖養胃。至於穴道保養方面，行間穴可以預防肝火過盛，足三里穴就可以健脾養胃。

原文刊登於 Yahoo Food

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