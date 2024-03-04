驚蟄習俗點止打小人？宜早睡早起 忌燥熱湯水袪濕最重要(附食譜)

正所謂「春眠不覺曉」，在二十四節氣中的春季節氣中常常覺得格外好睡，就連日常生活都讓人覺得昏昏欲睡，原來這就是「春困」的威力。「春困是指因為春天潮濕漸暖的天氣會令人感到困倦，四肢疲乏，頭昏欲睡。」馬琦傑中醫笑說，為了防止「春困」，他建議可以做一些會出汗的運動，在中醫調理方面，則可以烹煮一些疏肝理氣、健脾袪濕為主的湯水。

「蟄」有潛藏的意思，「驚蟄」是指在冬天藏匿冬眠的動物昆蟲，開始醒來活動，天氣漸漸變暖，會有雨水和打雷。在如此反覆的天氣下，我們又應如何好好調養自己的身體，又有甚麼湯水有幫助？就由註冊中醫師馬琦傑分享一下吧！

馬中醫補充，在《黃帝內經·四氣調神大論》曰：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮。夜卧早起，廣步於庭。」是指由二十四節氣中的立春至立夏的三個月(春三月)中，天氣開始回暖，萬物生長，欣欣向榮，人相比於冬天時，可以早一些起床和晚一些睡覺，並且可以多在戶外悠然放鬆的散散步。

雖然在流感高峰期的陰影下，但大家亦盡量去一些較少人的地方散散步，曬曬太陽，吸收一下維他命D。

驚蟄忌燥熱 湯水袪濕最重要

在「驚蟄」中，飲食主要以清淡為主，少食肥甘厚味。並以疏肝健脾的食物為主，如芹菜、山藥、薏米等。芹菜除了疏肝健脾外，亦有助降低血壓。

湯水方面，馬中醫建議可以煲煮「健脾袪濕湯」，先準備乾淮山8錢、炒扁豆 5錢、生熟薏米各5錢、陳皮1塊和瘦肉，淮山可以先浸泡半小時，再將瘦肉洗淨，汆水後備用；最後將所有材料放入煲中，加入適量清水，大火煲滾後轉中小火煲約一個半小時即可，但他提醒此湯水不適合有感冒症狀人士。