鼻敏感｜聞唔到味先識驚？平常鼻塞不能太輕忽

潮濕、空氣污染等，都會令過敏的人增多，除了起床時噴嚏連連之外，也容易鼻塞、鼻涕倒流。中醫認為，鼻為肺的開竅，鼻子不會自病，鼻病起因不外乎肺氣不足，或受外邪所侵而引起鼻病。中醫師提醒大家，應妥善照護自己的呼吸系統。

嗅覺靈敏因有氣體迴旋 鼻塞是因鼻子神經溫度不夠 李深浦表示，人的嗅覺非常靈敏，不但可以判別不同的味道，還可分辨味道的來源，而且對有毒物質反應很敏感；因為嗅覺是感受神經，與普通的神經反應不一樣，吸氣後鼻中有氣體迴旋，嗅覺神經將感受到的氣以神經能量轉導出來；很多人會鼻塞，是鼻子神經的溫度不夠，鼻子的能量不夠，就不會舒暢。 鼻塞靠嘴巴呼吸 會影響嗅覺、味覺和肺部 鼻塞和打噴嚏會影響嗅覺與味覺外，對於肺部也會有影響；李深浦指出，鼻塞時因為空氣無法到鼻子裡面，以致只能靠嘴巴呼吸，鼻子塞住了，裡面的溫度與氣會使鼻黏膜腫起來，由於鼻黏膜會有噴氣的作用，例如氣溫很冷時，呼氣時會看得到一股煙和氣體，氣溫沒有那麼低時，水蒸氣無法看得到，而當氣溫夠低時，鼻黏膜不只可以聞到嗅覺，呼吸時也可幫助肺增加溫度，使之不受涼。

體溫和散熱足夠 呼吸順暢鼻子健康 李深浦進一步指出，鼻子是人體散熱的器官之一，散熱有二個作用，溫度夠則鼻子暢通，溫度不夠就會鼻塞，吸空氣進來是保護肺部的溫度，若吸的空氣若太乾燥太冷，鼻子就會冷，若又沒有水蒸氣時，肺會受傷乾裂。 鼻子要健康，基本上體溫跟散熱都很重要，因為水蒸氣與熱量是反地心引力，而人體要健康和輕鬆也是要反地心引力，身體的氣可以抵抗地心引力，所以氣很足的人，鼻子一定會暢通，呼吸會順暢，腦神經也會靈敏，這是很自然的一種反應。

中醫師李深浦

鼻黏膜神經傳導很敏感 氣流不順暢就會鼻塞失去嗅覺 當鼻塞時神經有障礙，氣流不順暢，鼻神經黏膜訊息通路有障礙，就會影響嗅覺。李深浦分享，很多鼻塞病人會找中醫診治，因為鼻黏膜神經傳導特別敏感，與腦神經很接近，對外反應和分辨速度即快又靈敏，鼻內神經不只是神經還有表層那股能量，神經膜不夠舒暢，受到壓力，反應就會遲鈍，就會失去嗅覺。 治療鼻塞不只嗅覺神經 神經鞘也不可有壓力 曾有人失去嗅覺好幾年，經由李深浦治療半年恢復了嗅覺；李醫師強調，治療鼻塞時不只修復嗅覺神經，也要同時兼顧神經鞘，他進一步說明，要使神經的膜不受壓迫而且要暢通，是由於神經外有很特殊的神經鞘，神經鞘不可有壓力，否則一旦電壓或氣場不夠，都會使神經鞘受到影響而不健康。