熱門搜尋:
六合彩 米芝蓮 23條立法 Belgravia Place 抽濕機 泰峯 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 金價
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-03-07 18:30:59

鼻敏感｜聞唔到味先識驚？平常鼻塞不能太輕忽

分享：
鼻敏感｜聞唔到味先識驚？平常鼻塞不能太輕忽

鼻塞和打噴嚏會影響嗅覺與味覺外，對於肺部也會有影響。

潮濕、空氣污染等，都會令過敏的人增多，除了起床時噴嚏連連之外，也容易鼻塞、鼻涕倒流。中醫認為，鼻為肺的開竅，鼻子不會自病，鼻病起因不外乎肺氣不足，或受外邪所侵而引起鼻病。中醫師提醒大家，應妥善照護自己的呼吸系統。

鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖） 鼻敏感/哮喘/濕疹預防方法，包括避免接觸貓毛、狗毛等（am730製圖）

嗅覺靈敏因有氣體迴旋　鼻塞是因鼻子神經溫度不夠　

李深浦表示，人的嗅覺非常靈敏，不但可以判別不同的味道，還可分辨味道的來源，而且對有毒物質反應很敏感；因為嗅覺是感受神經，與普通的神經反應不一樣，吸氣後鼻中有氣體迴旋，嗅覺神經將感受到的氣以神經能量轉導出來；很多人會鼻塞，是鼻子神經的溫度不夠，鼻子的能量不夠，就不會舒暢。

鼻塞靠嘴巴呼吸　會影響嗅覺、味覺和肺部

鼻塞和打噴嚏會影響嗅覺與味覺外，對於肺部也會有影響；李深浦指出，鼻塞時因為空氣無法到鼻子裡面，以致只能靠嘴巴呼吸，鼻子塞住了，裡面的溫度與氣會使鼻黏膜腫起來，由於鼻黏膜會有噴氣的作用，例如氣溫很冷時，呼氣時會看得到一股煙和氣體，氣溫沒有那麼低時，水蒸氣無法看得到，而當氣溫夠低時，鼻黏膜不只可以聞到嗅覺，呼吸時也可幫助肺增加溫度，使之不受涼。

鼻敏感｜聞唔到味先識驚？平常鼻塞不能太輕忽

鼻子是人體散熱的器官之一。

體溫和散熱足夠　呼吸順暢鼻子健康

李深浦進一步指出，鼻子是人體散熱的器官之一，散熱有二個作用，溫度夠則鼻子暢通，溫度不夠就會鼻塞，吸空氣進來是保護肺部的溫度，若吸的空氣若太乾燥太冷，鼻子就會冷，若又沒有水蒸氣時，肺會受傷乾裂。

鼻子要健康，基本上體溫跟散熱都很重要，因為水蒸氣與熱量是反地心引力，而人體要健康和輕鬆也是要反地心引力，身體的氣可以抵抗地心引力，所以氣很足的人，鼻子一定會暢通，呼吸會順暢，腦神經也會靈敏，這是很自然的一種反應。

鼻敏感｜聞唔到味先識驚？平常鼻塞不能太輕忽

中醫師李深浦

鼻黏膜神經傳導很敏感　氣流不順暢就會鼻塞失去嗅覺

當鼻塞時神經有障礙，氣流不順暢，鼻神經黏膜訊息通路有障礙，就會影響嗅覺。李深浦分享，很多鼻塞病人會找中醫診治，因為鼻黏膜神經傳導特別敏感，與腦神經很接近，對外反應和分辨速度即快又靈敏，鼻內神經不只是神經還有表層那股能量，神經膜不夠舒暢，受到壓力，反應就會遲鈍，就會失去嗅覺。

治療鼻塞不只嗅覺神經　神經鞘也不可有壓力

曾有人失去嗅覺好幾年，經由李深浦治療半年恢復了嗅覺；李醫師強調，治療鼻塞時不只修復嗅覺神經，也要同時兼顧神經鞘，他進一步說明，要使神經的膜不受壓迫而且要暢通，是由於神經外有很特殊的神經鞘，神經鞘不可有壓力，否則一旦電壓或氣場不夠，都會使神經鞘受到影響而不健康。

Ad Block
Ad Block

解毒+氣順中藥提升體氣　抵抗六氣變化不鼻塞

想要不鼻塞，最好不要常感冒，而且一旦有輕微感冒，就應該要注意！李深浦建議，出現輕微感冒時，服用解毒或氣順的中藥都可以改善，可幫助體氣來對抗外面的病毒，因為可以提升內壓來抵抗外壓，提升體氣來抵抗外面的六氣變化；譬如去高山會有壓力變化，會出現頭痛、身體虛、頭重、鼻塞等高山症狀，這時也是要提升體氣，而中藥對於增加體內的氣有一定的效果。

呼吸系統健康　需體內溫度正常體陽足

曾有一位在日本東京就醫治療鼻過敏的病人，一直都無法斷根，回台後找李深浦治療，吃二、三天藥就感覺改善很多，但仍要持續治療用藥才會得到更多進步。李深浦強調，呼吸系統要特別注意溫度、氣壓與氣場，若肺功能對氣壓變化調節力不足，可吃中藥來增加體氣，抵抗外面氣壓變化，還有就是要少吃冰涼水果，要想體陽足就要儘量維持體內溫度正常。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受