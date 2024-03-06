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健康
2024-03-06 07:30:00

「倒及牙」或影響發音及咀嚼 正顎手術改善咬合不正

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「倒及牙」或影響發音及咀嚼 正顎手術改善咬合不正

「倒及牙」或影響發音及咀嚼 正顎手術改善咬合不正

牙齒咬合不正和面部不對稱除了影響外觀，更會引致說話發音、進食時咀嚼困難、睡眠窒息等問題，為患者生活帶來困擾，也影響他們的自信心。

 

上下顎骨生長異常　導致「倒及牙」、面部不對稱

口腔頜面外科專科醫生李健民醫生指出，咬合不正的成因除了與牙齒本身排列問題有關，也有機會是因為上下顎骨生長異常所致，另有少部分患者是由於先天性面部缺陷如兔唇裂顎、創傷導致面部骨折，或顎骨附近出現血管瘤等病理原因。他指出，咬合不正可分為不同類型，例如上顎或下顎前突分別會形成「哨牙」或「倒及牙」、上下顎左右生長不對稱會導致面部歪斜，也可以是「雙頜前突」，患者的嘴巴好像鳥兒般突出。而本港較常見的是倒及牙，有約一半咬合不正患者都屬於此類。

李醫生表示，輕微的咬合不正可以用非手術方式，即矯齒（俗稱箍牙）改善，但只能夠調整牙齒和牙槽骨的位置，難以改變面形，若咬合不正情況嚴重，則可考慮透過正顎手術（又稱顎骨矯正手術）改善上、下顎骨的位置，矯正咬合不良問題。

 

先手術後箍牙　縮短治療時間

傳統正顎手術病人需在術前先接受矯齒，並於術後再矯齒穩定牙齒位置，整個療程需時約兩年半。近數年開始採用「先手術後箍牙」的方式，病人術前毋須矯齒，而是進行手術即時矯正顎骨問題，有助縮短整體治療時間。手術前醫生會為病人進行3D電腦斷層掃描，並利用影像軟件分析和模擬術後外觀效果，醫生會根據患者情況，與患者商討和設計個人化的手術治療方案。

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正顎手術期間，醫生會因應患者情況把顎骨截開和調整至適當位置，並在切口接駁位鑲上鈦金屬板和螺絲固定。

正顎手術期間，醫生會因應患者情況把顎骨截開和調整至適當位置，並在切口接駁位鑲上鈦金屬板和螺絲固定。

鈦金屬板和螺絲固定顎骨切口

手術期間，病人需要全身麻醉，醫生會因應需要矯正的位置，截開上顎、下顎或雙顎部分的骨頭，調整至適當的咬合位置，再圈上鐵線固定上下顎，或者在切口接駁位鑲上鈦金屬板和螺絲固定。李醫生指出，若以鐵線固定的方式進行手術，患者需要等待六星期讓顎骨癒合，期間只可進食流質食物，有機會影響患者的營養吸收和復原進度。

如果病人情況合適，則會建議採用鈦金屬板和螺絲固定方式進行手術，患者術後住院觀察四至五天，情況穩定包括能夠如常進食流質食物、傷口沒有感染便可出院。傷口一般於兩星期左右能夠癒合和消腫，之後可進食固體食物，但初期仍然要避免進行激烈和碰撞風險高的活動。李醫生表示，現時正顎手術所植入的鈦金屬板和螺絲非常纖薄，術後患者不會感覺到其存在，有少數病人或會因螺絲移位、感染等情況，需要再進行局部麻醉手術將植入物移除，惟此情況屬罕見。

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推前顎骨　使呼吸道回復暢通

李醫生續指，正顎手術不但透過矯正面形和咬合不正，從而改善說話和進食方面的問題，部分因下顎過短或面骨下陷導致呼吸道受壓而出現「阻塞性睡眠窒息症」的病人，若配戴正氣壓呼吸機、牙托等外置工具未能有效改善情況，或無法長時間配戴這些裝置，也可考慮進行正顎手術，把原本向後縮的下顎推前，擴大呼吸道空間，達致治療睡眠窒息症的效果。

 

資料由口腔頜面外科專科醫生李健民醫生提供
Johnson & Johnson 全力支持

口腔頜面外科專科醫生李健民醫生

口腔頜面外科專科醫生李健民醫生

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