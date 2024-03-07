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健康
2024-03-07 13:30:05

80幾歲還可忍尿數小時！中藥調養為膀胱打底保養

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80幾歲還可忍尿數小時！中藥調養為膀胱打底保養

不少年長者因排尿障礙出門不方便甚至不敢出門。

「半夜滴滴答答……」一位大型醫院院長過了中年前列腺逐漸肥大，然而身為西醫的他遲遲不敢開刀，遂尋求中醫調養，至今80幾歲仍保持膀胱健康。深浦中醫診所院長李深浦表示，隨著人體老化，膀胱會逐漸衰弱、能量不足，產生尿不乾淨、夜尿、膀胱發炎等症狀，大家應及早預防。83歲的他自年輕時就以中藥保養，現在可連續看診3、4個小時再小解，「蓄水量」充足穩固。

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下元能量不足　水壩洩洪攔不住

膀胱就像人體的水庫，感覺到尿意時就要「洩洪」。然而，人到50、60歲後膀胱逐漸衰弱，「下元」能量不足時，會出現無法忍尿、殘尿、上到一半沒力、尿不乾淨、夜尿等排尿障礙，嚴重甚至可能會尿路結石、腎積水，攝護腺承受重力與壓力也會逐漸肥大。

李深浦說明，膀胱下方有前列腺與尿道，是交感神經、副交感神經與陰陽交匯之處。膀胱有力，身體的心、肺會張開；膀胱沒元氣，就會肩頸痠痛、口乾舌燥，代表膀胱經跟膽經已經開始衰退。若出現膀胱不夠有力、小便頻繁的警訊，一定要正視體能退化的警訊，身體沒有擴張力，關節會老化、身高倒縮，甚至恐潛藏泌尿腫瘤！

不少年長者因排尿障礙出門不方便甚至不敢出門，但足不出戶不是解決辦法，醫師建議一天至少忍15分鐘至半個鐘頭，這樣出門才不會有恐懼。因此大家應及早保養預防，別等到症頭嚴重才就醫。

80幾歲還可忍尿數小時！中藥調養為膀胱打底保養

深浦中醫診所院長李深浦

膀胱如太陽　供給生殖系統能量

膀胱所屬的「下焦」，是人體上焦能量的推動力。所謂三焦是將人體分為三個區域，分別是上焦(心、肺)、中焦(脾、胃、肝、膽)、下焦(腎、大小腸、膀胱、生殖系統)。

《黃帝內經》提及「膀胱者，州都之官，津液藏焉，氣化則能出矣。」中醫理論中「膀胱」與生殖系統、下半身整體健康密切相關。李深浦說明，膀胱透過氣化作用，將津液輸送並轉化為要排出體外的物質。膀胱有能量，全身水分充足，可促進全身水的代謝氣化。而且前列腺是一個收縮力很強的器官，膀胱有熱量與元氣，小便、射精才能有力。

膀胱經屬於「足太陽膀胱經」，是人體最長的經脈，始於目內眥，從頭循行至足部。李深浦強調，膀胱如同太陽，提供前列腺、生殖器甚至整個身體力量。經絡分佈與氣的走向非常重要，懂得調養體內氣機，就可以延緩衰老、維持健康。

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如何選藥物？及早保養膀胱

然而，市面上琳瑯滿目的中藥膀胱丸是否有幫助？李深浦提醒，研發製藥最重要的是要有社會責任與道德，藥物必須真的有療效，才能夠走長遠的路。若只是靠廣告宣稱療效，只是便利一時，未必能長久。

從事中醫逾一甲子的李深浦表示，中醫非常奧妙，是有深度的學問，中醫科學關乎人體的原始互動，能夠真正的達到整體性的健康。自己從年輕時就開始保養膀胱，至今仍可連續看診3、4個小時再小解，還可以滑雪、打球，從來沒有去給西醫檢查膀胱與前列腺，顯示「蓄水量」充足堅固，維持體內能量的重要性。

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