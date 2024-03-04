亞洲首富之子婚前派對極奢華 戴780萬「有魚」名錶 朱克伯格亦震懾(有片)

婚前派對｜朱克伯格大讚對錶改觀

派對在安巴尼位於家鄉Jamnagar、估值1.52億美元的大宅舉行，有煙花有歌舞表演，還重金邀請Rihanna獻唱，但據報附近就是貧民區。英媒指，「見慣世面」的朱克伯格及妻子Priscilla，跟阿南特見面時，被對方手上的名錶震懾(stunned)，「你知道，我以前從未想要過任何手錶，但看到它之後，我就覺得『手錶很酷』」，而Priscilla也顯得興致勃勃稱她可能也想要該手錶，大讚「這隻錶棒極了」。