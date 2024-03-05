以巴衝突｜人間地獄！加沙嚴重缺糧 世衛援助團隊目睹兒童餓死

人間地獄……世界衛生組織周一(4日)表示，在糧食、燃料和藥物嚴重短缺下，上周末探訪加沙北部兩間醫院的援助團隊目睹有兒童活活餓死。
世衛：醫院情況令人震驚
世衛總幹事譚德塞在社交平台「X」發文表示，「儘管我們努力爭取更頻繁地進入加沙北部，這仍是我們自去年10月初以來首次探訪奧達醫院(Al-Awda Hospital)和卡邁爾艾德旺醫院(Kamal Adwan Hospital)」，這些兒童餓死的發現「令人恐懼，奧達醫院的情況尤其令人震驚，其中一幢大樓已被摧毀」。
譚德塞指，加沙北部唯一的兒科醫院卡邁爾艾德旺醫院擠滿了病人，「食物短缺導致10名兒童死亡」。加沙衛生部表示，在缺乏人道援助的加沙北部，至少有16名兒童因營養不良而死亡。
聯合國上周警告，自哈馬斯去年10月7日突襲以色列以來，雙方衝突愈來愈激烈，在戰火肆虐下，加沙的饑荒「幾乎無可避免」。
加沙衛生部表示，以色列對加沙的報復性攻擊已造成超過3萬500人死亡，大多數是婦孺。
醫院食物嚴重短缺
譚德塞警告，加沙北部兩間醫院除了食物嚴重短缺，「缺電對病人的照顧構成嚴重威脅，特別是在深切治療部和新生兒病房等關鍵區域」。他說，周末期間，聯合國衛生機構向每間醫院運送9,500公升燃料及一些基本醫療用品，但「這只是緊急救命需求的一小部分」。
譚德塞再次呼籲以色列「確保可安全、定期地(向加沙)提供人道援助」，且「必須立即向平民，特別是兒童和衛生人員提供更多幫助」，強調「所有這些病人需要的關鍵藥物是和平，停火」。