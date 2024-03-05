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國際
2024-03-05 14:11:31

以巴衝突｜人間地獄！加沙嚴重缺糧 世衛援助團隊目睹兒童餓死

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加沙南部拉法難民營兒童上月底輪候領取糧食。(路透社)

加沙南部拉法難民營兒童上月底輪候領取糧食。(路透社)

人間地獄……世界衛生組織周一(4)表示，在糧食、燃料和藥物嚴重短缺下，上周末探訪加沙北部兩間醫院的援助團隊目睹有兒童活活餓死。

世衛：醫院情況令人震驚

世衛總幹事譚德塞在社交平台「X」發文表示，「儘管我們努力爭取更頻繁地進入加沙北部，這仍是我們自去年10月初以來首次探訪奧達醫院(Al-Awda Hospital)和卡邁爾艾德旺醫院(Kamal Adwan Hospital)」，這些兒童餓死的發現「令人恐懼，奧達醫院的情況尤其令人震驚，其中一幢大樓已被摧毀」。

譚德塞指，加沙北部唯一的兒科醫院卡邁爾艾德旺醫院擠滿了病人，「食物短缺導致10名兒童死亡」。加沙衛生部表示，在缺乏人道援助的加沙北部，至少有16名兒童因營養不良而死亡。

聯合國上周警告，自哈馬斯去年107日突襲以色列以來，雙方衝突愈來愈激烈，在戰火肆虐下，加沙的饑荒「幾乎無可避免」。

加沙衛生部表示，以色列對加沙的報復性攻擊已造成超過3500人死亡，大多數是婦孺。

加沙南部拉法的巴勒斯坦難民上月底領取糧食。(美聯社) 加沙南部拉法的巴勒斯坦兒童上月底領取糧食。(美聯社) 加沙南部拉法的巴勒斯坦兒童上月底爭相領取糧食。(美聯社) 加沙南部拉法的巴勒斯坦兒童上月底領取糧食。(美聯社) 加沙南部拉法的巴勒斯坦兒童上月底爭相領取糧食。(路透社) 加沙南部拉法難民營兒童上月底輪候領取糧食。(路透社) 加沙南部拉法難民營兒童就地吃剛領到的糧食。(路透社) 加沙南部拉法難民營居民上月底輪候領取糧食。(路透社) 加沙南部拉法難民營居民上月底輪候領取糧食。(路透社) 加沙南部拉法難民營兒童上月底輪候領取糧食。(路透社)

醫院食物嚴重短缺

譚德塞警告，加沙北部兩間醫院除了食物嚴重短缺，「缺電對病人的照顧構成嚴重威脅，特別是在深切治療部和新生兒病房等關鍵區域」。他說，周末期間，聯合國衛生機構向每間醫院運送9,500公升燃料及一些基本醫療用品，但「這只是緊急救命需求的一小部分」。

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譚德塞再次呼籲以色列「確保可安全、定期地(向加沙)提供人道援助」，且「必須立即向平民，特別是兒童和衛生人員提供更多幫助」，強調「所有這些病人需要的關鍵藥物是和平，停火」。

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