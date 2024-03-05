以巴衝突｜人間地獄！加沙嚴重缺糧 世衛援助團隊目睹兒童餓死

人間地獄……世界衛生組織周一(4日)表示，在糧食、燃料和藥物嚴重短缺下，上周末探訪加沙北部兩間醫院的援助團隊目睹有兒童活活餓死。

世衛：醫院情況令人震驚

世衛總幹事譚德塞在社交平台「X」發文表示，「儘管我們努力爭取更頻繁地進入加沙北部，這仍是我們自去年10月初以來首次探訪奧達醫院(Al-Awda Hospital)和卡邁爾艾德旺醫院(Kamal Adwan Hospital)」，這些兒童餓死的發現「令人恐懼，奧達醫院的情況尤其令人震驚，其中一幢大樓已被摧毀」。

譚德塞指，加沙北部唯一的兒科醫院卡邁爾艾德旺醫院擠滿了病人，「食物短缺導致10名兒童死亡」。加沙衛生部表示，在缺乏人道援助的加沙北部，至少有16名兒童因營養不良而死亡。