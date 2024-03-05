任天堂起訴Switch模擬器侵權 雙方1900萬和解需永久下架

日本電玩遊戲開發商任天堂在美國起訴Switch模擬器Yuzu開發團隊侵權，指控這款模擬器助長大規模侵權盜版行為。雙方向法院提交的最新文件顯示已達成和解，被控公司同意繳付240萬美元(約1,900萬港元)賠償，並將涉及的模擬器永久下架。
為盜版遊戲提供便利
任天堂在訴訟中稱，Yuzu模擬器侵犯了其智慧財產權，並為盜版遊戲提供便利。這間註冊地在美國羅德島的軟件開發商承認了任天堂提出的所有指控，同意將所有涉及任天堂的電玩遊戲程式代碼交回任天堂。另外，任天堂可接管下載這款模擬器的網站，團隊未來不得再提供模擬器。
Yuzu聲明表示：「盜版從來都不是我們的本意，我們出於對任天堂及其主機遊戲的熱情啟動了這些項目，並無意造成傷害。但我們現在看到由於模擬器可以繞過任天堂的技術保護措施，允許用戶在授權硬體之外玩遊戲，因此導致了廣泛的盜版現象。我們決定不能繼續允許這種情況發生，盜版從來都不是我們的意圖，我們相信這些行為應結束，希望我們的行動能成為制止所有創作者作品盜版的一小步。」
模擬器是一款軟件，可將包括經典數碼電玩遊戲改版，以往這些數碼遊戲或只適合特定平台，但經模擬器後，這些數碼遊戲可下載到手機或一般電腦上進行。