任天堂起訴Switch模擬器侵權 雙方1900萬和解需永久下架

日本電玩遊戲開發商任天堂在美國起訴Switch模擬器Yuzu開發團隊侵權，指控這款模擬器助長大規模侵權盜版行為。雙方向法院提交的最新文件顯示已達成和解，被控公司同意繳付240萬美元(約1,900萬港元)賠償，並將涉及的模擬器永久下架。

為盜版遊戲提供便利

任天堂在訴訟中稱，Yuzu模擬器侵犯了其智慧財產權，並為盜版遊戲提供便利。這間註冊地在美國羅德島的軟件開發商承認了任天堂提出的所有指控，同意將所有涉及任天堂的電玩遊戲程式代碼交回任天堂。另外，任天堂可接管下載這款模擬器的網站，團隊未來不得再提供模擬器。