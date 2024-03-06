加航客機空中遭雷劈驚險一瞬間 退休機師拆解為何仍能如常飛行(有片)

一架客機從加拿大溫哥華國際機場起飛後被雷電擊中的畫面剛好被民眾拍下，可見雷電擊中客機發出藍光照亮夜空，但客機未受影響，驚險的瞬間令人目瞪口呆。

加拿大CityNews報道，飛行學員韋斯特 (Ethan West)課餘時間常會到溫哥華機場附近觀看飛機。本月3日周日晚7時30分左右，他看到一架波音777-300型號的加拿大航空客機，就拿起手機想拍一段影片。報道指，客機剛從機場起飛，正要飛往英國倫敦希思路機場。

波音777屬最大雙引擎客機

韋斯特說，波音777是最大的雙引擎客機，是他最喜歡的機型，沒想到會這麼幸運可拍下閃電擊中的瞬間。從影片可見，客機不受影響地繼續飛行，也聽到現場目擊的民眾發出驚嘆聲。