北海道無頭命案｜女疑犯遭正式起訴殺人罪 父母被控協助毀壞遺體

日本北海道札幌市著名紅燈區薄野一間情侶酒店去年7月發生無頭男屍命案，轟動一時。女疑犯一家3日被扣留半年後於上月28日才獲釋。札幌地方法院周三(6日)以殺人罪起訴女疑犯，她的父母則被控協助毀壞遺體等罪。 30歲的田村瑠奈被控殺人，她的60歲父親田村修與61歲母親田村浩子被控協助毀壞遺體等罪名。起訴書指，田村瑠奈涉嫌於去年7月在札幌市中央區薄野一間酒店裡，以折疊刀多次刺傷62歲男子浦仁志，導致浦仁志出血性休克死亡。她還被控事後以鋸子割下死者的頭部，犯下毀屍與棄屍罪。浦仁志的無頭遺體事後在酒店房間的浴室被員工發現。

240警力追查 無頭男屍案消息一出，震驚社會。北海道警方隨後成立專案小組，出動240人進行調查。酒店閉路電視畫面顯示，在遺體被發現的前一天，浦仁志與戴著深色帽子、身穿淺色衣物的田村瑠奈一起搭旅館電梯，田村瑠奈推著一個行李箱，箱子上放著一個大袋子，兩人一同進入酒店房間。約3小時20分後，即凌晨2時左右，換穿深色衣物的田村瑠奈獨自一人推著行李箱離開酒店。 疑犯接受半年精神鑑定 警方事後在田村瑠奈與父母一起居住的札幌家中的浴室，發現死者頭顱。田村瑠奈去年7月被捕，警方隨後進行約半年的精神鑑定，以判定她事發時有沒有刑事責任能力。檢方終於周三以殺人罪對她提出起訴。

田村瑠奈的父親田村修是精神科醫生。根據起訴書，他事前已知道女兒的犯案意圖，當日還駕車到酒店附近接應，接走帶著行李箱的田村瑠奈，因此控告他協助殺人、協助毀壞遺體罪。

一家三口合謀犯案 案發當日，田村修和田村瑠奈分別多次前往札幌市內的商店，買下犯案使用的鋸子、折疊刀、行李箱和玩具手扣等。起訴書指，田村瑠奈把頭顱帶回家後，把頭部皮膚剝下。田村修不僅讓女兒把頭顱藏在家裡，還拍攝她毀爛頭顱的影像。是母親田村浩子聽到女兒希望拍下毀損頭顱的畫面後，要求丈夫協助女兒拍攝。

媒體向警方等查詢後報道，田村瑠奈與浦仁志去年5月下旬在薄野一間夜店認識，兩人之後可能發生爭執。兩人在6月上旬又見過一次面。7月1日，田村瑠奈先在住所附近的商店購買鋸子、刀、行李箱。田村修則在札幌市一間店舖購買雨衣。兩人之後又一起到住所附近的商店再買鋸子。 父親負責駕車接應 其後，田村修駕車送田村瑠奈去夜店與浦仁志見面，自己則上班。田村瑠奈與浦仁志前往案發的情侶酒店，殺人毀屍後被父親接走，一起返家。數小時後，田村修又開車載送田村瑠奈去薄野另一間夜店。