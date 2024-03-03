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國際
2024-03-03 11:15:55

印度24歲男冒警入考場助妹作弊　多手做一個動作致當場穿煲

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印度24歲男冒警入考場助妹作弊　多手做一個動作致當場穿煲

印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）近日傳出一宗誇張的作弊案。一名男子為了幫助參加大考的妹妹作弊，竟然假扮成警察進入考場，但最後仍被「真警察」識破，遭到逮捕。

制服上名牌也有問題

據《今日印度》、《BNN Breaking》等報道，事件發生在2月21日，當天是印度高中證書考試（Higher Secondary Certificate）的首日。24歲的坎達爾（Anupam Madan Khandare）穿上警察制服，假扮成警察，前往沙巴布烏爾都高中（Shahbabu Urdu High School）的考場「維護秩序與安全」。而他真正的目的是為了運送答案副本給在該考場應考的妹妹。

然而，當坎達爾看到警察督察謝爾克（Kishore Shelke）率領一批警員抵達考場時，他便向他的「上司」致敬。正是這個行為，讓坎達爾徹底露了餡，謝爾克發現眼前的警察不僅敬禮姿勢不標準，制服上的名牌也有問題。於是對他進行搜索，發現他的口袋裏竟藏了一份英文考卷的答案副本。

在印度不僅僅只是個案

隨後，警方逮捕了坎達爾，並以違反作弊及冒充政府公務員等罪名對他提起訴訟。

報道並未提及妹妹的下場，不過坎達爾的作弊事件在印度不僅僅只是個案，這也反映出印度大型考試長年來的舞弊問題。作弊、冒充身分甚至試題洩漏的情況變得非常普遍，這引發了大眾對於公平性的質疑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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