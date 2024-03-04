厄瓜多爾火山事隔4年再爆發黑夜染紅 煙柱3公里高 (有片)

南美洲國家厄瓜多爾通報，屬於加拉巴戈斯群島（Galapagos）的拉昆布雷火山（La Cumbre）爆發。據觀測機構指出，厄瓜多爾火山噴煙直衝3公里高，所幸為無人島，無立即危險性。據《路透社》和《美聯社》等外媒報導，厄瓜多爾拉昆布雷火山已經噴發。厄瓜爾多環境部昨日（3月3日）證實了這個消息：「透過衛星系統檢測到氣體釋放和溫度異常。」環境部表示，儘管他們將繼續監測這座火山，但群島的觀光不會受到火山爆發影響。

或比4年前火山爆發規模更大 費爾南迪納島（Fernandina）上的拉昆布雷火山是加拉巴戈斯群島眾多活火山之一，距離厄瓜多大陸將近1000公里。而據地球物理研究所的報告表明，這次厄瓜多爾拉昆布雷火山的噴發，火山煙柱直竄3公里高，帶來有毒氣體，幸好已被強風驅散，遠離其他有住人的島嶼。

‼️#AHORA| Impresionantes imágenes de la nueva erupción del volcán La Cumbre en isla Fernandina la más joven de las islas Galapagos, esta isla no está habitada por humanos, por ello el proceso natural no representa peligro.

🇪🇨🚨🚨 pic.twitter.com/mrJH2HC3Fw — 🚨ALERTA ECUADOR🚨 (@AlertaEcuador7) March 4, 2024