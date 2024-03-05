受漸凍人委託開藥協助安樂死 日本醫生判囚18年

日本45歲醫生大久保愉一被檢方認定接受「漸凍症」女病人委託開藥，最終導致女病人死亡，依受囑託殺人罪等罪嫌起訴並求刑23年，京都地方法院法官周二(5日)判處他監禁18年。

每日新聞報道，大久保愉一在審訊中承認控罪，表示「是為了實現女性(病人)的願望」。辯方律師表示，如果對照被理解為包括「自我決定權」在內的憲法第13條，被告行為是合法的，不應受到處罰，因此主張被告無罪。

兩名醫生協助病人安樂死

根據起訴書，大久保愉一與友人、同為醫生的山本直樹合謀，2019年11月受到在社交網上認識、家住京都市的漸凍症患者林優里(當年51歲)委託，給予藥物促使她死亡。