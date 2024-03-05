受漸凍人委託開藥協助安樂死 日本醫生判囚18年

日本45歲醫生大久保愉一被檢方認定接受「漸凍症」女病人委託開藥，最終導致女病人死亡，依受囑託殺人罪等罪嫌起訴並求刑23年，京都地方法院法官周二(5日)判處他監禁18年。
每日新聞報道，大久保愉一在審訊中承認控罪，表示「是為了實現女性(病人)的願望」。辯方律師表示，如果對照被理解為包括「自我決定權」在內的憲法第13條，被告行為是合法的，不應受到處罰，因此主張被告無罪。
兩名醫生協助病人安樂死
根據起訴書，大久保愉一與友人、同為醫生的山本直樹合謀，2019年11月受到在社交網上認識、家住京都市的漸凍症患者林優里(當年51歲)委託，給予藥物促使她死亡。
傳媒報道，林優里生前罹患俗稱漸凍症的肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)，2019年11月在家裡病情突然惡化，送院後不治。醫院調查發現，死者體內有並非平常服用的藥物。
女病人到處對人說「想安樂死」
警方進行調查，發現死者生前曾跟周遭的人說「希望讓我安樂死」，而根據死者家附近CCTV影像顯示，住在宮城縣及東京都的兩名醫生，曾到訪死者住所。
警方研判兩名醫生可能是受林優里委託，到其家中給予藥物致死，涉嫌受囑託殺人，分別拘捕在宮城縣名取市開業的大久保愉一，以及住在東京都港區的山本直樹。山本直樹去年12月被京都地方法院判囚2年半。
安樂死分兩種
漸凍症是全身運動神經功能逐漸喪失的罕見疾病，由於連呼吸的力量也會衰退，有患者使用人工呼吸器的時間長達10年以上。約7成患者一旦不使用人工呼吸器就會死亡。
日本每次討論到安樂死或末期醫療時，常會談到漸凍症，而「安樂死」可分為積極行為與消極行為。「積極安樂死」是直接用藥物協助患者死亡，這在日本並不合法，一旦這麼做就可能觸犯殺人罪、受囑託殺人罪、承諾殺人罪或幫助自殺罪等。
「消極安樂死」就是根據患者本身意願停止延命措施，這在日本醫療現場事實上是被允許。