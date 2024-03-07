國際專題｜FB「技術問題」全球死機兩小時 3黑客組織聲稱聯手網攻

社交網王國Meta旗下Facebook(FB)、Instagram(IG)和Threads於本港時間前晚突然全球故障，用戶帳號遭強制登出、無法登入，不少用戶大吃一驚，逾兩小時後才恢復服務。事件令Meta大為尷尬，被迫在競爭對手X(前稱Twitter)發文交代，並致歉稱事涉「技術問題」(technical issue)。有黑客組織聲稱，事件是他們與另外兩個團體發動網絡攻擊所致。
今次全球「大死機」發生在本港時間周二晚上11時許，FB不少用戶發現帳戶被強制自動登出，想重新登入時被指「密碼錯誤」，IG和Threads則出現空白畫面。
內部亦死機 員工以為自己被炒
追蹤各大網站死機情況的「Downdetector」網站顯示，受影響用戶遍及美國、歐洲匈牙利及挪威等，亦包括本港、菲律賓及越南在內的亞洲等地，以至中美洲，甚至是非洲摩洛哥的用戶，似乎影響「全人類」。有用戶稱大吃一驚，以為是自己的帳號被黑客入侵，有外國用戶說︰「感謝上帝！我還以為只有我這樣。」有人笑言「我們可否(向FB)發動集體訴訟」。路透社稱連Meta員工亦「嚇親」，指有人在匿名通訊程式Blind討論事件，稱無法登入內部工作系統，懷疑自己已遭解僱。Downdetector指有逾55萬FB用戶向該網報告故障，IG有9.2萬用戶報告，Threads亦有約1,000用戶報告。
Meta在「X」交代故障 馬斯克嘲諷
相關平台服務於周三凌晨約1時陸續恢復正常。Meta發言人斯通(Andy Stone)在X發文，承認服務出現問題，其後表示已解決，並向受影響用戶致歉。X老闆馬斯克隨即發文嘲諷，「如果你能看到這篇貼文，代表我們的伺服器正在運作。」他又立即做圖，展示代表X的企鵝戴上墨鏡，如教官般得意洋洋，代表FB、IG 及Threads的企鵝們則對X敬禮。
時值「超級星期二」美總統初選
資訊安全公司Cyberint稱，黑客組織Anonymous Sudan已在Telegram對FB死機「承認責任」，指是該組織與另外兩個黑客組織Skynet及Godzilla聯手發動DDoS攻擊，令對方伺服器不堪負荷所致。據報這3個組織曾合作攻擊Discord及ChatGPT，但報道指目前證據不夠明確，無法肯定事件涉黑客攻擊。由於事發時正值美國民主共和兩黨在多個州份舉行總統初選的「超級星期二」，令人關注事件會否與此有關。美國白宮國家安全委員會發言人稱，目前未發現任何具體的惡意網絡活動。在「全球死機」期間，Meta股價曾跌逾2%。由於FB和IG是靠向用戶播放廣告賺錢，只死機短短2小時，據報已對Meta造成1億美元(約7.8億港元)損失。
難排除黑客攻擊
有分析認為，今次死機雖然「擾民」，但不算嚴重，「不是首次發生，也不是最後一次」，指FB和IG等大型平台每小時處理龐大流量和數據，即使是小故障或人為犯錯，都足以產生雪球效應，影響數以百萬計用戶，最重要是Meta能否在數小時內盡快恢復FB和IG的運作，因大眾將開始猜測是否涉及網絡攻擊。2021年，FB、IG和WhatsApp曾死機數小時，當時公司稱是由各數據中心之間協調網絡流量的路由器錯誤更改而引致。科技專家兼安全顧問Jake Moore表示，今次事件似乎不是網絡攻擊，但亦無法排除此可能性，「FB過去也曾死機，今次故障原因可以很多，雖然網絡攻擊可能性不大，但不可完全排除，最大可能是另一次內部網絡問題」。