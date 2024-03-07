坐隔籬位 同樣光頭 育4子女 英漢巧遇同名同姓乘客

英國58歲男子Mark Garland本月2日乘搭長榮航空客機去曼谷，在倫敦希思羅機場辦理登機手續時，被告知剛才已經check-in。他及航空公司職員都大惑不解，職員之後查出原來誤把事主跟一名同名同姓男子調亂，check-in了他的座位。
事主登機後，發現原來「同名同姓男」的座位就在他旁邊。更巧合的是，這兩位Mark Garland同樣剃光頭、同樣育有4名子女、目前同樣單身，也同樣是「泰國迷」，並有一位共同朋友。
事主「小Mark」在英國威爾特郡任職巴士司機，而「大Mark」則是62歲，在布里斯托任職建築工人，間中也會乘搭小Mark負責的巴士線。
互相吐槽「你帶給我很多麻煩」
小Mark憶述當日在機上看到「另一個自己」時，「我們都很震撼，實在太奇怪了，我們一直笑」，「我跟他說『你帶給我很多麻煩』，他也說『你帶給我很多麻煩』」。小Mark給對方看護照，「『看，我是Mark Garland』，他看罷大笑，也給我看他的，太搞笑了」。大Mark則說︰「太瘋狂了，我從來未聽過這種事」，指當日從機場廣播聽到自己名字，手機又響起來，起初還以為被整蠱，「他們(航空公司職員)說有另一個Mark Garland，他們來酒吧，要求看我護照，我心想『發生甚麼事啊！』」
二人當日在機上一見如故，聊個不停，發現上述種種相似之處，同中有異的是他們雖然單身，但小Mark是從未結婚，大Mark則已離婚；同樣是泰國迷，小Mark去過泰國83次，大Mark則去過13次。他們已成好友，會保持聯絡。