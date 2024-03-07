坐隔籬位 同樣光頭 育4子女 英漢巧遇同名同姓乘客

英國58歲男子Mark Garland本月2日乘搭長榮航空客機去曼谷，在倫敦希思羅機場辦理登機手續時，被告知剛才已經check-in。他及航空公司職員都大惑不解，職員之後查出原來誤把事主跟一名同名同姓男子調亂，check-in了他的座位。

事主登機後，發現原來「同名同姓男」的座位就在他旁邊。更巧合的是，這兩位Mark Garland同樣剃光頭、同樣育有4名子女、目前同樣單身，也同樣是「泰國迷」，並有一位共同朋友。

事主「小Mark」在英國威爾特郡任職巴士司機，而「大Mark」則是62歲，在布里斯托任職建築工人，間中也會乘搭小Mark負責的巴士線。