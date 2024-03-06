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國際
2024-03-06 17:09:10

大阪公司替客戶保管名錶疑私吞變賣 190苦主涉損失19億日圓高檔腕錶

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涉案公司的廣告。(互聯網)

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日本大阪一間公司提供替客戶保管高級腕錶並將腕錶出租的服務，今年初突然宣布結業，物主紛紛投訴這間公司未「物歸原主」。日本警方周三(6)以業務上侵佔、詐騙等嫌疑，通緝公司負責人。

日本放送協會(NHK)報道，涉案公司「TOKEMATCH」提供的服務為保管民眾所持有的勞力士等品牌的高級腕錶，並將這些手錶出租給想使用的人。物主可以根據腕錶的等級每月從公司獲得保管金，租用名錶的民眾，則向公司支付租金。

宣傳「享受全新形式的手錶生活」

涉案公司以「享受全新形式的手錶生活」宣傳口號吸引顧客。根據官網介紹，公司20211月開始提供服務並快速擴張，20238月保管的手錶達1,500隻。

苦主：手錶被拿到網上拍賣

然而，今年131日，經營者突然在官網宣布公司解散，停止服務。隨後，使用服務的腕錶物主相繼反映「拿不回交予保管的腕錶」。警方消息指，東京都、大阪府等13個地區的警方至今共受理超過40宗的投訴，已展開調查。其中，有物主宣稱「拿不回價值數千萬日圓的手錶」，也有人指「交付保管的腕錶被拿到網上拍賣」。

涉案公司今年1月空然宣布結業。(互聯網) 社交網上有指客戶拿不到手錶。(互聯網) 涉案公司提供替客戶保管及出租名錶服務。(互聯網) 客戶的一批手錶。(互聯網) 涉案公司官網。(互聯網) 涉案公司今年1月空然宣布結業。(互聯網)

涉案公司被指將勞力士賣給二手店

朝日新聞引述東京警視廳報道，東京都內2月至35日已受理27宗受害人投訴，初步了解約70隻、價值約1億日圓(522萬港元)的腕錶被變賣。

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此外，東京警視廳透露，涉案公司的前負責人小湊敬濟今年1月將東京一名男子去年12月交給公司保管的一隻勞力士手錶，以65萬日圓(33,990港元)賣給大阪一間二手店，有私吞之嫌。

190人組成苦主大聯盟

東京警視廳周三以業務上侵佔的嫌疑通緝小湊敬濟，但懷疑他已潛逃海外，因此警方稍後將透過國際刑警發布通緝令。

190名腕錶持有人組成的苦主聯盟表示，截至227日約有900隻、價值共約19億日圓(9,936萬港元)的腕錶未歸還。

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