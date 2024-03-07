大阪擬對外國旅客徵費以應對「觀光公害」　日本總務省：恐引起歧視爭議

日本櫻花季將至，很多台灣人會到當地賞櫻，但未來到大阪可能得多花點錢。大阪知事表示，除了現行的住宿稅外，考慮就「過度旅遊」（overtourism）引致的觀光公害，對外國遊客加收「徵收金」。

印尼2月起向入境遊客徵收每人15萬印尼盾（約75港元）旅遊稅，用於文化保存。而有鑑於此，日本大阪也考慮跟進，加收可應對觀光公害的相關費用。

冀2025年世博時開徵

據《朝日新聞》及《關西TV》等日媒綜合報道，新冠疫情後日本旅遊持續回溫，包括京都市等地，甚至因為旅客人數過多，對當地居民造成「觀光公害」。

日本大阪府知事吉村洋文6日表示，未來將探討創立「徵收金」制度，向造訪大阪府的訪日外國遊客要求負擔一定費用，並期盼能搭配2025年4月開幕的大阪關西世界博覽會時引入，將設置專家會議討論。