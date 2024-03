女子請病假沒上班 睡醒驚見老闆站在床邊揮手 嚇到傻

Mish講述事件時猶有餘悸︰

Mish表示,老闆當時聲稱有敲門,見無人應門,門又沒鎖便進來。他又聲稱入屋後曾叫她,但沒人應,於是便上二樓查看,「之後我便醒來,他就在我床尾,對我揮手」(standing at the foot of my bed, kind of waving at me)。

老闆︰以為你病不想駕車 我可以載你

當時老闆說︰「喂,我知道你請假,但可能你只是(因病)不想駕車,我可以載你,那你便可以上班」(I know that you called out, but maybe you just don’t wanna drive and I’ll drive you in and then you could still work)。

她起初還以為自己「燒上腦」發夢,搞清楚後立即義正詞嚴向老闆說她不打算上班,並指他的行為可恰當,要求他立即離開。網民聽罷整個故事後更怒不可遏,直呼是「噩夢」、「會報警」。後話是之後Mish仍然有在該餐廳上班,但最終因前男友到餐廳騷擾她,老闆決定解僱她。