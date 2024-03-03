德國軍方遭截聽 被指商烏克蘭襲克里米亞大橋

德國軍方爆出截聽風波，俄羅斯一名國營電視台記者日前上載一段錄音，聲稱是德國軍官開視像會議討論烏克蘭如何襲擊克里米亞大橋。俄羅斯2014年從烏克蘭吞併克里米亞半島，並興建該大橋連接到俄羅斯本土，在過去兩年俄羅斯攻打烏克蘭戰事中大橋屢遭烏方攻擊。德國國防部發言人向傳媒承認空軍部門對話遭竊聽，正調查它是否遭人「做手腳」剪輯。俄方就錄音內容要求德國解釋。

俄羅斯記者兼「今日俄羅斯」總編輯西蒙尼揚(Margarita Simonyan)上周五於通訊軟件Telegram發放一段長約38分鐘錄音，指來自上月19日一場視像會議，討論向烏克蘭提供武器，包括德製「金牛座」(Taurus)巡航導彈給烏克蘭的可能性。該會議也討論了訓練烏軍，以及可能的攻擊目標，包括克里米亞大橋，提到或需要10枚，甚至20枚導彈才可摧毀該大橋。