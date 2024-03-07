德漢狂打217劑新冠疫苗 研究︰免疫系統正常亦從未中招

醫學界一直研究新冠疫苗對人體的長期影響，一名德國62歲男子於29個月內累計接種217次新冠疫苗，他身體無出現異常情況，免疫系統未見負面影響，亦無發現曾經感染新冠病毒跡象。但研究人員強調，不認同以過度接種疫苗來加強免疫力，不建議公眾仿效。
研究結果刊於科學期刊《刺針》，指該男子稱出於「個人原因」，由2021年6月至2023年10月的29個月內，分別接種217劑疫苗，即平均每月打逾7次，部分是私下購買及接種，涉及8款不同疫苗。
當局得知後蒐集130次注射證據，指他涉嫌偽造文書及接種證明，但最終沒提刑事起訴。案件經報道後，德國愛爾朗根—紐倫堡大學團隊聯繫該男子檢驗血液及唾液，以了解免疫系統對接種的反應，對方稱「非常樂意參與研究」。
研究人員不建議公眾仿效
有報道把該男子稱為「行走的實驗」，研究人員指，根據22年5月至23年11月多次抗原及PCR測試結果，男子至今從沒感染新冠肺炎，亦沒有報告過任何與疫苗相關的副作用；分析其血液後，沒有發現任何與過度接種疫苗造成的異常。一般認為，接種過量疫苗會過度刺激免疫系統，令免疫細胞疲勞，不能再有效地發揮作用，但研究人員檢視多項指標後，證實該男子免疫系統運作正常，體內針對新冠病毒的免疫細胞效應T細胞以及抗體數量，高於按照德國政府建議接種三劑疫苗的人。
但研究人員強調，該男子不一定因為「打得針多」而從沒染疫，「可能就是因為他打了3針後已獲得很好保護」，再者研究人員亦不知他的生活及衛生習慣。研究人員強調3劑疫苗，以及高危人群按時接種加強劑，已可達理想防禦效果，並強調結果屬個別案例，不認同過度接種疫苗。