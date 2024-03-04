旅韓大熊貓「福寶」返國前最後露面　民眾等近7小時見5分鐘(有片)

南韓出生大貓熊「福寶」4月初將返回中國，周日(3日)為最後一個公眾展出日，數千民眾前去送別，有人排隊7小時只為見福寶「最後一面」，由於訪客甚多，遊客分批進入，每批遊客只可在館內停留5分鐘。

福寶2020年7月20日於南韓出生，現時體重現已逾100公斤，被粉絲們暱稱為「福公主」。根據中韓「推進大熊貓保護研究合作」協議書，福寶年滿4歲需要送返中國繁殖，昨日是福寶最後一日南韓「返工」，位於南韓京畿道龍仁市愛寶樂園一大早就湧進大批粉絲有民眾凌晨3點多就去排隊，有網民表示，進入愛寶樂園後，貓熊世界等待時間指示牌上寫著「400分鐘」，即入場後也要等6小時40分鐘才能看到福寶。